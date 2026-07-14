Publicat la 14.07.2026, 13:12:00

Euro bancnotele se pregătesc pentru cea mai mare schimbare de design din ultimii ani. Portretele unor personalități uriașe ale culturii și științei europene ar putea apărea pe banii folosiți zilnic de sute de milioane de oameni.



Banca Centrală Europeană lucrează la viitoarea generație de bancnote euro, iar actualele simboluri ar putea fi înlocuite cu personaje celebre, scene din viața culturală sau imagini spectaculoase inspirate din natura din statele UE. Nu este vorba doar despre un nou „look” pentru euro, ci și despre bancnote mai greu de falsificat, mai rezistente și mai ușor de folosit de persoanele cu deficiențe de vedere.

Maria Callas, Beethoven și Leonardo da Vinci ar putea ajunge pe euro

Una dintre variantele analizate transformă bancnotele într-o adevărată galerie a marilor personalități europene. Maria Callas, Ludwig van Beethoven, Marie Curie, Miguel de Cervantes ori Leonardo da Vinci se numără printre numele propuse pentru viitoarele cupiuri.

Pe cealaltă parte a bancnotelor ar putea apărea imagini inspirate din școli, biblioteci, muzee, festivaluri și alte locuri care simbolizează cultura și viața comunităților europene. Dacă această variantă va fi aleasă, euro va trece printr-o schimbare radicală. Pentru prima dată, chipurile unor personalități istorice ar deveni elementele centrale ale bancnotelor.

Natura Europei, a doua mare variantă. Când vom vedea noii euro în portofele





Există însă și un concept complet diferit. Păsările, fluviile și peisajele naturale ale continentului ar putea deveni noile vedete ale bancnotelor euro. Imaginile dedicate biodiversității ar urma să fie combinate cu reprezentări ale instituțiilor europene, într-un design menit să transmită ideea de cooperare între state și de protejare a patrimoniului natural. Cele două variante vor intra în etapa decisivă a procesului de selecție, iar europenii vor avea posibilitatea să își spună părerea înainte ca BCE să aleagă designul final.

Decizia privind aspectul viitoarelor bancnote este așteptată la sfârșitul anului 2026, după finalizarea concursului de design și consultarea publicului. Asta nu înseamnă însă că noii bani vor apărea imediat în portofele. Va urma un proces complicat de testare a elementelor de siguranță, pregătire a producției și adaptare a bancomatelor și echipamentelor folosite pentru procesarea numerarului. Introducerea noilor bancnote se va face treptat.

”Hârtiile” de 5, 10, 20, 50, 100 și 200 de euro vor rămâne în viitoarea familie de bancnote.

Culorile și dimensiunile acestora ar putea fi păstrate cât mai apropiate de cele actuale, pentru ca schimbarea să nu genereze costuri uriașe pentru adaptarea echipamentelor bancare.

Ce se întâmplă cu mult visata bancnotă de 500 de euro

”Absentă” din noua familie va fi bancnota de 500 de euro. BCE a decis încă din 2016 să oprească producția acestei cupiuri, iar emiterea ei a încetat ulterior. Bancnotele de 500 de euro aflate deja în posesia populației nu devin însă simple bucăți de hârtie. Acestea își păstrează valoarea și pot fi schimbate pe termen nelimitat la băncile centrale naționale din Eurosistem.

Cu alte cuvinte, europenii nu trebuie să se grăbească să scape de bancnotele de 500 de euro pe care le dețin.

După mai bine de două decenii în care bancnotele euro au fost dominate de reprezentări arhitecturale simbolice, viitorii bani ar putea avea chipuri celebre sau imagini inspirate din natura continentului. Decizia finală va aparține BCE, însă cetățenii europeni vor avea și ei un cuvânt de spus.