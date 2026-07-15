Bursa de Valori București (BVB) revine miercuri, 15 iulie, pe plus, după două ședințe cu pierderi importante - minus de circa 2,2% luni și marți pe indicele principal al bursei, BET. Însă azi bursa de la București revine pe plus: BET recuperează mai bine de jumătate din ce a pierdut în primele două zile ale acestei săptămâni. Ziua este una cu tranzacții de mare amploare - valoarea totată a tranzacțiilor este mult peste media zilnică.
Bursa revine pe plus, după două ședințe cu pierderi importante
Publicat la 15.07.2026, 18:01:00
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