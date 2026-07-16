Publicat la 16.07.2026, 18:02:39

Creștere spectaculoasă la Bursa de Valori București (BVB). Indicele principal al bursei, BET, marchează un noi record istoric: a ajuns joi, 16 iulie, la 35.027,65 puncte, cu o creștere de 2,37%. Doar în acest an creșterea indicelui BET este de 43,33% - o creștere uriașă pentru cine a investit la începutul anului. Și ceilalți indici constituenți ai bursei de la București au crescut azi puternic.