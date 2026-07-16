Creștere spectaculoasă la Bursa de Valori București (BVB). Indicele principal al bursei, BET, marchează un noi record istoric: a ajuns joi, 16 iulie, la 35.027,65 puncte, cu o creștere de 2,37%. Doar în acest an creșterea indicelui BET este de 43,33% - o creștere uriașă pentru cine a investit la începutul anului. Și ceilalți indici constituenți ai bursei de la București au crescut azi puternic.
Record istoric pe bursă. BET crește spectaculos și recuperează toate pierderile din zilele precedente
Publicat la 16.07.2026, 18:02:39
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