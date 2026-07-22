Publicat la 22.07.2026, 07:30:00

Jamie Dimon, directorul general al gigantului bancar JPMorgan Chase, și unul dintre cei mai influenți oameni din finanțele mondiale, afirmă că piețele sunt prea optimiste și ignoră o serie de riscuri majore care ar putea afecta economia globală în perioada următoare.

Într-un interviu acordat jurnalistului Wilfred Frost (VIDEO), bancherul a declarat că, dacă ar trebui să ia o decizie de investiții astăzi, nu ar cumpăra nici acțiuni americane și nici obligațiuni pe termen lung emise de Trezoreria Statelor Unite.

„Riscurile sunt mai mari decât cred majoritatea investitorilor”

Jamie Dimon consideră că investitorii nu acordă suficientă atenție contextului geopolitic și economic actual. El a indicat drept principale motive de îngrijorare războiul din Ucraina, conflictul din Orientul Mijlociu, tensiunile dintre Statele Unite și China, dar și creșterea accelerată a cheltuielilor militare într-o perioadă în care multe state acumulează deficite bugetare tot mai mari.

Potrivit acestuia, este imposibil de știut exact ce riscuri sunt deja reflectate în prețurile de pe burse, însă există întotdeauna posibilitatea apariției unor evenimente pe care piețele nu le anticipează.

De ce evită obligațiunile americane (VIDEO)

Întrebat dacă ar investi în obligațiuni americane cu maturitate de zece ani, șeful JPMorgan a răspuns fără ezitare că nu ar face acest lucru. În opinia sa, randamentul acestor titluri ar trebui să fie mai ridicat decât nivelul actual, chiar dacă inflația din Statele Unite continuă să se tempereze. Din acest motiv, Dimon spune că vede foarte puțin potențial de creștere pentru obligațiunile guvernamentale americane în perioada următoare.

Mesajul prudent al bancherului nu se oprește la piața obligațiunilor. Jamie Dimon spune că nici piața bursieră americană, în ansamblu, nu i se pare atractivă la evaluările actuale. Totuși, el nu exclude posibilitatea de a investi în companii individuale, dacă acestea oferă perspective solide și reprezintă oportunități reale de creștere. Declarațiile sale vin într-un moment în care mulți investitori au trecut peste temerile legate de conflictele internaționale, inflație sau taxele vamale.

Inteligența artificială, comparată cu începuturile internetului. Jamie Dimon a vorbit și despre explozia investițiilor în inteligența artificială. El consideră că tehnologia va produce beneficii importante pe termen lung, însă avertizează că nu toate companiile care domină astăzi piața vor deveni și câștigătorii viitorului.

Bancherul faimos a făcut o paralelă cu perioada de început a internetului, când nume celebre precum Yahoo sau Netscape păreau de neînlocuit, însă liderii care au dominat ulterior piața au fost Google și Facebook.

Un avertisment care poate influența piețele

Opiniile lui Jamie Dimon (70 ani) sunt urmărite cu atenție de investitori din întreaga lume, deoarece conduce JPMorgan Chase, cea mai mare bancă americană după active și una dintre cele mai valoroase instituții financiare la nivel global.