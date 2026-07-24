Publicat la 24.07.2026, 18:01:36

Bursa de Valori București (BVB) închide ziua de 24 iulie pe roșu, cu pierderi pe toți indicii constituenți. Însă a fost o săptămână foarte bună pentru bursa de la București - indicele principal BET a marcat din nou maxime istorice, pe fondul entuziasmului investitorilor după ce Romgaz și OMV Petrom au anunțat că platforma offshore de producție din cadrul proiectului Neptun Deep a fost amplasată cu succes în Marea Neagră și în scurt timp va începe exploatarea rezervelor de gaze naturale. De altfel, titlurile celor două companii au fost la mare căutare în aceste zile, marcând creșteri importante.