Publicat la 28.07.2026, 20:03:00

Apple a atins marți un nou prag istoric pe Wall Street, devenind a doua companie din lume care depășește temporar o capitalizare bursieră de 5.000 de miliarde de dolari. Performanța vine la doar o zi după ce producătorul iPhone a depășit Nvidia și și-a recâștigat poziția de cea mai valoroasă companie listată la bursă.

Acțiunile Apple au urcat cu până la 1,8% în prima parte a ședinței de tranzacționare, atingând un maxim intraday de 342,89 dolari pe acțiune. La acest nivel, valoarea de piață a companiei a depășit pragul simbolic de 5 trilioane de dolari, o bornă atinsă anterior doar de Nvidia.

Ulterior, titlurile Apple au pierdut o parte din avans, coborând sub nivelul de 340,43 dolari pe acțiune, necesar pentru menținerea unei capitalizări de peste 5.000 de miliarde de dolari. În jurul orei 18:16, ora României, acțiunile se tranzacționau la 339,28 dolari, în creștere cu aproximativ 0,7% față de închiderea precedentă.

Apple revine pe primul loc în clasamentul mondial

Performanța consolidează revenirea Apple în fruntea clasamentului global al companiilor listate. Luni, gigantul american depășise deja Nvidia, încheind ședința bursieră cu o capitalizare de aproximativ 4,95 trilioane de dolari, comparativ cu 4,76 trilioane de dolari în cazul producătorului de cipuri.

Nvidia, principalul beneficiar al boom-ului inteligenței artificiale, atinsese un record de aproximativ 5,7 trilioane de dolari în luna mai, însă de atunci a pierdut aproape un trilion de dolari din valoarea de piață, potrivit Bloomberg.

Investitorii apreciază strategia prudentă în AI

Spre deosebire de rivalii săi, Apple continuă să adopte o strategie mai conservatoare în privința investițiilor în infrastructura pentru inteligență artificială.

În timp ce companii precum Nvidia, Microsoft sau Meta investesc zeci și chiar sute de miliarde de dolari în centre de date și infrastructură AI, Apple a preferat să mențină cheltuielile de capital la un nivel mai redus, strategie care este bine primită de investitori.

Toate privirile sunt acum îndreptate către rezultatele financiare pe care compania le va publica joi. Investitorii așteaptă detalii privind planurile Apple în domeniul inteligenței artificiale și eventualele investiții viitoare în această direcție.

Ultimele rezultate prezentate de Tim Cook ca director general

Raportarea financiară de săptămâna aceasta va avea și o încărcătură simbolică. Va fi ultima prezentare a rezultatelor trimestriale condusă de Tim Cook în calitate de director general.

Apple a anunțat recent că actualul șef al diviziei hardware, John Ternus, va prelua funcția de CEO începând cu 1 septembrie, în timp ce Tim Cook va rămâne președinte executiv al companiei.

În cei aproximativ 15 ani petrecuți la conducerea Apple, Cook a transformat compania într-un gigant fără precedent pe piețele financiare, majorând capitalizarea bursieră cu aproximativ 3.600 de miliarde de dolari și ducând Apple la statutul de cea mai valoroasă companie din lume.