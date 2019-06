REGULILE lui ȘERBAN NICOLAE pentru DIASPORA...

Serban Nicolae a depus un proiect legislativ care prevede infiintarea de sectii noi de votare si instituirea de liste electorale permanente in diaspora, pentru evitatea aglomerarii la sectiile de vot.

Propunerea legislativa initiata de senatorul PSD instituie reguli specifice exercitarii dreptului de vot pentru cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in strainatate si pentru angajatii reprezentantelor diplomatice si consulare ale Romaniei din strainatate, pentru a vota la referendumul national, pentru alegerea presedintelui Romaniei si a Parlamentului European.

Astfel, “cetatenii mentionati voteaza pe liste permanente in sectiile organizate potrivit dispozitiilor legale aplicate sectiilor de vot constituite pe teritoriul Romaniei.

Identificarea si inscrierea pe listele electorale permanente se face pe baza informatiilor obtinute de la Ministerul Afacerilor Interne in cazul cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate de la Ministerul Afacerilor Externe pentru personalul diplomatic si consular si de la autoritatile publice competente din statele de rezidenta in cazul celorlalte persoane.

Persoanele inscrise pe listele electorale permanente in strainatate sunt in mod corespunzator radiate din listele electorale permanente din Romania”, potrivit initiativei.

De asemenea, “Guvernul si Autoritatea Electorala permanenta au obligatia de a lua masuri in mod corespunzator pentru redimensionarea sau dupa caz reducerea numarului pentru sectiile de votare organizate pe teritoriul Romaniei”.

Proiectul legislativ mai prevede ca “cetatenii romani aflati in afara teritoriului Romaniei si care nu intra in categoriile prevazute (cetatenii romani care au domiciliul sau resedinta in strainatate si angajatii reprezentantelor diplomatice si consulare ale Romaniei din strainatate) voteaza pe liste suplimentare.

