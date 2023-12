”Singur Acasă” a adus adus audiențe colosale Pro TV-ului. 2,2 milioane de români au revăzut aventurile micuțului Kevin

Ca în fiecare an, înainte de Crăciun, românii așteaptă cu sufletul la gură seara cu succesul ”Singur Acasă” la televizor. Practic filmul ce dă startul sărbătorilor de iarnă an de an a reușit să strângă 2.2 milioane de telespectatori, cam câți s-au uitat și anul trecut.

La mare distanță s-a aflat producția iUmor (Antena 1), difuzată la același interval orar. Se așteaptă ca și partea a doua a filmului ”Home Alone: Lost in New York”, cea care va fi difuzată pe 23 decembrie (tot de la ora 20.00) să se bucure, ca la fiecare difuzare, de un mare succes.

În partea a doua a filmului, ”Pierdut în New York”, aflăm continuarea poveștilor de Crăciun ale familiei McCallister. De data aceasta, familia ajunge la Miami, iar Kevin ajunge singur la New York, din greșeală. Bandiții din primul film se intersectează din nou cu Kevin și nici de data aceasta nu este bine pentru ei.

”Singur Acasă” a adus adus audiențe colosale Pro TV-ului! Cea mai mare audiență înregistrată de ”Singur Acasă” (partea 1) la televiziunile românești a fost la sfârșitul lui 2014, când 2,7 milioane de telespectatori. Recent, producția de succes a intrat și în galeria platformei de streaming Disney+ însă românii preferă programul televizorului, conform tradiției întipărită în 19 ani de difuzări la televiziunile din România (Pro TV și Antena 1)

Nominalizat la Oscar și Globurile de Aur, ”Home Alone” s-a dovedit și un real succes comercial. Bugetul primului film produs în 1990 a fost de 18 milioane de dolari iar încasările au depășit 500 de milioane.