Opulența și luxul din viitorul palat al solistei Georgiana Lobonț /FOTO! Cum va arăta supervila de la Cluj-Napoca de jumătate de milion de euro a vedetei muzicii de petrecere

Melodiile Georgiana Lobonț au transformat-o pe frumoasa ardeleancă într-una din cele mai solicitate vedete ale muzicii populare și de petrecere. Este una din solistele a cărei agendă este mereu plină de evenimente, cu câștiguri pe măsura renumelui său, acela de a aduce bună dispoziție oricărei petreceri.

La 29 de ani, cântăreața își vede visul cel mare conturat! Transformă o casă istorică, pe care a cumpărat-o în Cluj-Napoca, într-un autentic palat. ”A durat ceva, dar am știut că nimic nu vine pe gratis și trebuie să muncesc mult dacă îmi doresc să se întâmple ceva. Aceste imagini sunt randări din proiectul de design interior al casei noastre, o casă veche pe care am cumpărat-o și la care am muncit foarte mult pentru a o recondiționa”, își laudă solista ideile de amenajare interiorioară, pe care care a lucrat cu o firmă de profil. Casă ce se vrea elegantă, pe cât posibil modernă și sofisticată.

Opulența și luxul din viitorul palat al solistei Georgiana Lobonț! ”Să avem casa noastră chiar e un VIS pe care îl am de mică. Îmi doream să am familia mea, cariera mea și casa mea. Pe primele două m-a ajutat Dumnezeu să le am… dar al treilea lucru e pe cale să se-ntâmple. Desigur că până a ajunge gata mai avem de parcurs niște etape, dar azi am finalizat ultimele discuții cu privire la proiectul de interior”, spune Georgiana Lobonț despre noua sa locuință, a cărei cumpărare și transformare interioară și exterioară, estimează că va trece de jumătate de milion de euro.