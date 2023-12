Richard Zaki, adevăratul chef ce va modera ”Chefi la cutițe”, a făcut avere din gătit. Românul are patru restaurante în Italia, unul având o stea Michelin

Patru noi chefi au fost prezentați de Antena 1, în fruntea emisiunii ”Chefi la cuțite”, în locul demisionarilor Florin Scărlătescu, Sorin Bontea și Florin Dumitrescu. Dintre aceștia, Richard Abou Zaki este unul din românii deveniți faimoși cu adevărat în bucătăria consacrată internațională.

Născut în Piatra Neamț din tată libanez, noua vedetă a popularului cooking show este cu adevărat chef. La doar 26 de ani, Zaki are patru restaurante în Italia, unul cu o stea Michelin. ”Am 4 restaurante. Mi-am dat viața pentru bucătărie și niciodată nu m-am gândit să renunț la ea. Am restaurantul meu în Italia cu o stea Michelin, am obținut-o în 9 luni“, spune Zaki, care și-a făcut specializarea în primul restaurant din Marea Britanie cu trei stele Michelin, Le Gavroche. Apoi și-a continuat experiența ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele din Italia.

Richard Zaki, adevăratul chef ce va modera ”Chefi la cutițe”, a făcut avere din gătit! ”Am început să gătesc de când aveam 8 ani, mama mea muncea la fabrică și eu am rămas acasă. Am crescut cu pasiunea asta de când eram mic. Visul meu era să fiu bucătar. Mama mea e română, iar tatăl meu e de origine libanez. Ei s-au cunoscut în Cipru, când mama mea era o balerină profesionistă, apoi m-am născut eu. Ei s-au despărțit când aveam 6 luni, iar tatăl meu a plecat în America. Eu am rămas cu mama mea. Cu tata am ținut legătura, vorbeam de 2-3 ori pe an. Eu mi-am dedicat toată viața bucătăriei. Cred că a fost destinul meu să mă fac bucătar“, adaugă Abou Zaki, românul cu adevărat faimos în bucătăria europeană.