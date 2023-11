Situate în nordul Capitalei, clădirile de birouri myhive IRIDE oferă spaţii moderne de lucru

Localizate excelent în partea de nord a Bucureștiului, cele două clădiri de birouri – myhive IRIDE | nineteen şi myhive IRIDE | twenty – fac parte din parcul IRIDE, primul și unul dintre cele mai mari parcuri de business din București, ce ocupă o suprafață de 96.000 metri pătrați. Parcul IRIDE este atractiv nu doar datorită aspectului modern și a abordării arhitecturale, ci și a poziționării: este plasat lângă stația de metrou Pipera M2, iar aeroportul Henri Coandă se afla la o distanţă de doar 15 minute.

myhive IRIDE face parte din segmentul de office al CPI România şi, alături de myhive S-Park, myhive Metroffice şi myhive Victoria Park, completează portofoliul local de clădiri myhive. Lansat în România în 2016, myhive este un concept de clădiri de birouri premium, un brand ce impune trendurile în segmentul de office. Conceptul inovator a fost creat cu un singur scop major, acela de a susține companiile de succes şi de a răspunde nevoilor şi dorințelor aflate în continuă schimbare ale chiriașilor.

Mai mult ca oricând, în ultimii ani, starea de bine a angajaților la birou a devenit nu doar o prioritate, ci şi o oportunitate şi o provocare pentru dezvoltatorii imobiliari. Este recunoscut faptul că un mediu de lucru bine gândit, progresiv, reflectă valoarea brandului şi ajută la sănătatea, productivitatea, inovarea şi colaborarea echipelor de lucru. În prezent, nu mai este vorba despre spații de lucru, ci despre spații vii în care starea de bine a angajaților a devenit primordială. Birourile sunt deja parte importantă în crearea valorii unui brand, iar trendul continuă în această direcție. Acesta e motivul pentru care conceptul myhive iese în evidenţă pentru că este creat în întregime cu respect şi grijă pentru nevoile şi dorințele oamenilor moderni.

Conceptul myhive se bazează pe 4 principii majore care contribuie semnificativ la crearea unei experiențe plăcute de lucru, adaptată trendurilor actuale: ospitalitatea, infrastructura, comunitatea, flexibilitatea.

Ospitalitatea

Atmosfera caldă a clădirilor myhive este dată de designul modern, asemănător lobby-urilor din hotelurile de lux, cu servicii de concierge. Fiecare aspect al clădirilor de birouri myhive contează – de la recepții cu angajați prietenoși, gata oricând să ajute, până la lobby-uri largi, pline de verdeață şi spații exterioare atractive.

Infrastructura

Oferirea unei infrastructuri adaptabile înseamnă îndeplinirea cerințelor aflate în continuă schimbare ale chiriașilor. De la o varietate de restaurante si cafenele până la săli de conferințe, vestiare private și dușuri – myhive ia în calcul tot ceea ce face viața chiriașilor mai ușoară.

Comunitatea

Formată din toți chiriașii clădirilor myhive, comunitatea myhive se bazează pe comunicarea și cooperare. Infrastructura versatilă a clădirilor myhive facilitează comunicarea între membri, în cadrul evenimentelor sociale, culturale, educaționale și sportive dedicate exclusiv membrilor comunității myhive.

Flexibilitatea

Spațiile de lucru myhive se potrivesc oricărui tip de companie, indiferent de dimensiune. Fie că este vorba de un spațiu personalizat dedicat unei companii, un birou propriu pentru o echipă restrânsă de persoane sau un birou individual într-un spațiu de cowork, myhive oferă soluții flexibile, adaptate tuturor nevoilor chiriașilor.

CPI Property Group este unul dintre cei mai mari proprietari de real estate din Europa. Cu un portofoliu de proprietăți a cărui valoare depăşeşte 23 miliarde de euro, CPIPG deține proprietăți premium de birouri în principalele capitale din Europa Centrală și de Est: Praga, Berlin, Viena, Bucureşti și Budapesta. Grupul deține, de asemenea, proprietăți de retail în Europa Centrală și de Est, precum și hoteluri, unități rezidențiale şi terenuri.