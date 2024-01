“Stephen vs. Sabrina”. În așteptarea Generației Alpha

Copiii americani vor fi principalii beneficiari ai ineditului concurs de 3 puncte dintre Sabrina Ionescu și Stephen Curry. “Stephen vs. Sabrina” va fi mai mult decât prima punere în scenă a confruntării istorice dintre NBA și WNBA. Regulile concursului sunt cele standard, însă valoarea mingilor este neprețuită. Mecanismul donațiilor nu este o noutate la All-Star Weekend. Însă spiritul practic american, uluitor prin capacitatea de articulare a sponsorizărilor, rămâne un exemplu de urmat. Indiferent de coordonate. Și mai ales, pentru grija față de cei care vin năzdrăvanic din urmă.

Battle of the Sexes

Sabrina și Stephen vor arunca de la distanța valabilă în propria ligă. Sabrina de la 6,75 metri, iar Steph de la 7,24. Mingea obișnuită valorează 1.000 de dolari. Cea colorată, supranumită “Moneyball” aduce 2.000 de dolari, iar mingea sponsorului, lansată de la o distanță mai mare cu 23 de centimetri, 3.000. Vor fi 27 de aruncări. Cu cât mai multe reușite, cu atât mai mulți bani.

După “Stephen vs. Sabrina” valoarea unei anumite mingi va crește probabil în timp. Cam așa cum s-a întâmplat cu racheta celebrei Billie Jean King, după așa numita „Battle of the Sexes”. 125.000 de dolari, la licitatie, în 1973. Aparent mai puțin decât valoarea rachetei lui Rafael Nadal, cea de la Australian Open, de 137.000, sau cea de la Rolland Garros, cumpărată recent cu 118.206 de dolari.

Discuția privind licitațiile inspirate de sport e foarte lungă. Mai ales dacă știm că ghetele lui Michael Jordan din

au fost vândute anul trecut pentru 2,2 milioane de dolari. Sau că tricoul lui MJ din primul meci al finalei din `98 valorează 10 milioane de dolari. Cu aproape 1 milion mai mult decât cel al lui Maradona, purtat în partida faimoasă pentru “Hand of God”.

Țiriac City

La prima vedere baschetul pare mai scump decât tenisul. Nu și pe coordonatele noastre. Pentru visul numit NBA, al unui copil din România, părinții ar urma să investească minimum 10.000 de lei anual, potrivit gsp.ro. Sau 7.000 pentru fotbal. Cu mult mai puțin decât în cazul tenisului. Cheltuielile menite să susțină un potențial campion depășesc 6.000 de lei lunar. Și totul în condițiile în care costurile necesare creșterii unui copil urcă până la aproape 600.000 de lei, scriu cei de la clubulcopiilor.ro.

Pentru cei care visează să devină Nadal sau Djokovoc, Simona sau Arina, Ion Țiriac promite să ridice un paradis al tenisului și nu numai, conform digisport.ro. Țiriac City. “… doar pentru copii”. Costurile proiectului, estimate la 150 de milioane de euro, vor mai crește probabil până la momentul finalizării. Statul român urmează să asigure doar căile necesare traficului. Doar atât.

Ciudat contrast față de situația din țara lui Stephen și a Sabrinei. Contribuabilii vor plăti pentru fiecare dintre arenele apărute lunar în 2023, conform fortune.com. Iar întoarcerile către primării vor fi asigurate prin diferite modalități de plată. Miliarde de dolari.

Generația Alpha

Dar problema oricui se va îngriji “să răsară o floare” este probabil alta. Nu e vorba nici măcar de numărul jucătorilor legitimați, caz în care în dreptul FR Tenis apar doar 3.160 de sportivi în 2022. Nici nu mai contează că la fotbal sunt aproape 159.000, iar la baschet, 36.000. Sau dacă statisticile ANS au fost actualizate înainte de a fi trimise către INS.

În luna decembrie a anului trecut fotbalul a avut 4.167 de știri, iar tenisul… 242. Nici baschetul nu a stat mai bine, cu 382. Nimeni nu a stat mai bine. Tenisul are nevoie de vizibilitate. Și nu numai tenisul.

Sportul și eroii lui, cei care inspiră Generația Alpha, s-ar cuveni să fie peste tot. La TV, la radio și în online. Pe print și pe autobuze. În trenuri, pe avioane și vapoare. În cărți și în podcasturi. De dimineața, până seara. Peste tot și mereu.

Nu este deloc așa, pentru că lucrurile nu s-au schimbat prea mult de când părinții Sabrinei s-au reîntâlnit în SUA, acum 29 de ani. La puțin timp după ce noi, aici în România, începusem să sărbătorim la nesfârșit, noaptea albă de la Pasadena.