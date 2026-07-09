Publicat la 09.07.2026, 13:20:00

Bonnie Tyler, una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii internaționale, a murit la vârsta de 75 de ani. Artista celebră pentru hiturile „Total Eclipse of the Heart”, „It's a Heartache” și „Holding Out for a Hero”, s-a stins într-un spital din Portugalia, după mai multe luni în care s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Anunțul decesului a fost făcut de familia și echipa artistei. Bonnie Tyler era internată în Portugalia, unde primea îngrijiri medicale.

Cu doar câteva săptămâni înainte, reprezentanții săi anunțaseră că artista ieșise din coma indusă în care se aflase timp de aproximativ cinci săptămâni. „Bonnie nu mai este în comă, dar rămâne în continuare grav bolnavă și este tratată în unitatea de terapie intensivă a unui spital din Portugalia”, anunța atunci echipa de management. Medicii erau optimiști în privința unei posibile recuperări, dar avertizau că procesul avea să fie unul lung. În ciuda tratamentului și a eforturilor depuse pentru salvarea sa, Bonnie Tyler a murit la vârsta de 75 de ani.



Vocea răgușită care a cucerit lumea urma să se audă la București în acestă toamnă

Problemele de sănătate au dus și la anularea concertelor programate în mai multe țări europene. Artista trebuia să revină și în România, pentru un concert aniversar programat pe 23 octombrie 2026, la Sala Palatului din București.

Născută Gaynor Hopkins, în Țara Galilor, Bonnie Tyler și-a început cariera cântând în cluburi și localuri. Vocea sa puternică și răgușită a transformat-o, în scurt timp, într-una dintre cele mai ușor de recunoscut artiste ale muzicii internaționale. Primul mare succes a venit în anii '70, odată cu lansarea piesei „It's a Heartache”, care a ajuns în topurile muzicale din numeroase țări.

Consacrarea mondială a venit în 1983, când Bonnie Tyler a lansat „Total Eclipse of the Heart”.

Melodia a ajuns pe primul loc în clasamentele din Statele Unite și Marea Britanie și a devenit unul dintre cele mai cunoscute cântece ale anilor '80.

Bonnie Tyler, o carieră de peste cinci decenii

De-a lungul unei cariere de peste cinci decenii, Bonnie Tyler a lansat numeroase albume, a susținut concerte în întreaga lume și a primit mai multe nominalizări la Premiile Grammy.

În 2013, artista a reprezentat Marea Britanie la Eurovision, cu piesa „Believe in Me”.

Chiar și după perioada de maximă popularitate din anii '80, Bonnie Tyler a continuat să lanseze muzică și să susțină concerte, păstrând un public numeros, în special în Europa.