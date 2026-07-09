Publicat la 09.07.2026, 10:16:00

Fost internațional Gabi Mureșean, unul dintre jucătorii emblematici ai clubului clujean din perioada marilor performanțe europene, s-ar fi înecat într-un lac. Acesta era primar și administra un han de un milion de euro. Vestea tragică a fost anunțată de Primăria comunei Apold, administrație pe care Gabi Mureșan a condus-o în ultimii șase ani.

Fostul fotbalist s-ar fi înecat într-un lac aflat între localitățile Saeș și Apold. Echipajele de intervenție sosite la fața locului au efectuat manevre de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, viața lui Gabi Mureșan nu a mai putut fi salvată -

După încheierea carierei sportive, Gabi Mureșan s-a implicat în viața comunității în care a copilărit. În septembrie 2020, fostul internațional a fost ales primar al comunei Apold, candidând din partea PNL. La scrutinul respectiv, acesta a obținut 63,09% din voturi. Patru ani mai târziu, Gabi Mureșan a câștigat detașat un nou mandat. La alegerile locale din 2024, a fost reales cu 88,83% din voturi.

Șase ani de performanțe și trofee la CFR Cluj

Gabi Mureșan rămâne una dintre figurile importante din istoria modernă a CFR Cluj. Mijlocașul a ajuns la formația din Gruia în vara anului 2007, fiind transferat de la Gloria Bistrița. La CFR Cluj, Mureșan s-a impus rapid în echipa de bază și a devenit unul dintre liderii vestiarului. A făcut parte din generația care a dominat fotbalul românesc și a obținut rezultate importante în competițiile europene, inclusiv în Liga Campionilor. A evoluat pentru formația ardeleană până în vara anului 2013, când și-a continuat cariera în Rusia, la Tom Tomsk. În cele șase sezoane petrecute la CFR Cluj, Gabi Mureșan a disputat 176 de meciuri, a înscris 20 de goluri și a oferit 12 pase decisive.

Palmaresul său în tricoul echipei clujene cuprinde opt trofee: trei titluri de campion al României, trei Cupe ale României și două Supercupe ale României.

Dispariția sa la doar 44 de ani lasă în urmă o carieră sportivă remarcabilă, dar și o activitate importantă desfășurată în ultimii ani în slujba comunității din Apold.

„Dragi oameni ai comunității, Astăzi trăim cu toții o mare durere. Primăria Comunei Apold își exprimă profunda tristețe la vestea trecerii la cele veșnice a domnului Gabi Mureșan, primar și slujitor devotat al comunității noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate și tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l așeze în lumina și iubirea Sa cea veșnică și să dăruiască putere celor rămași în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea și îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni și pentru comuna Apold.

Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veșnică pomenire!”, au transmis reprezentanții Primăriei Apold.

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Gabriel Mureșan. Dumnezeu să-l odihnească!”, a transmis FRF.