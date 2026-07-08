Publicat la 08.07.2026, 12:31:03

Nicușor Dan a declarat că i-a prezentat-o pe Mirabela Grădinaru liderului de la Casa Albă marți seară, în timpul dineului organizat la Complexul Prezidențial Beștepe din capitala turcă.

Întrebat de jurnaliști despre întâlnire, președintele României a precizat că discuția a fost una scurtă și s-a limitat la obișnuitele formule de politețe.„Au fost fraze de politețe. Stăteam în spate și domnul Trump s-a întors și i-am prezentat-o pe Mirabela. Asta a fost...”, a povestit Nicușor Dan.

Cum a ajuns Mirabela Grădinaru să-l cunoască pe Donald Trump

Întâlnirea dintre Mirabela Grădinaru și Donald Trump s-a produs întâmplător, potrivit relatării președintelui. Nicușor Dan și partenera sa se aflau în apropierea liderului american, iar Donald Trump s-a întors către aceștia. De această dată, protocolul nu a dat greș, iar șeful statului a profitat de moment pentru a-i face cunoștință Mirabelei Grădinaru cu președintele american.

Însoțitoarea președintelui s-a aflat în atenția administrației americane și în primăvara acestui an. Partenera lui Nicușor Dan a primit o invitație din partea Melaniei Trump pentru a participa la un eveniment organizat la Washington. Astfel, Mirabela Grădinaru a avut ocazia de a ajunge la Casa Albă înaintea unei vizite oficiale a lui Nicușor Dan în calitate de președinte al României.

Nicușor Dan spune că atmosfera de la dineu a fost relaxată

Șeful statului a fost întrebat și despre atmosfera de la întâlnirea liderilor NATO, în contextul tensiunilor politice dintre Donald Trump și unii dintre aliații Statelor Unite. Președintele american criticase anterior anumite state membre ale Alianței, pe care le acuzase de lipsă de loialitate.

Nicușor Dan a respins însă ideea că la dineul oficial ar fi existat o atmosferă tensionată sau că liderii prezenți ar fi resimțit pericolul unei rupturi transatlantice. Președintele a explicat că există o diferență între disputele politice și relațiile personale dintre liderii internaționali.

„Oamenii socializează, discută, râd. Cumva, acesta este limbajul social. Una-i una, alta-i alta. Dar aseară a fost o atmosferă destinsă”, a declarat Nicușor Dan despre momentele care au coincis cu o serie de lovituri militare asupra Iranului.





