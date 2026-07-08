Publicat la 08.07.2026, 13:29:00

Cunoscut drept Victoraș Micula, fiul magnatului Viorel Micula a scăpat de închisoarea cu executare, însă trebuie să-și susțină zilele de muncă în folosul obștii. Condamnat la închisoare cu suspendare, fiul milionarului sus amintit, unul dintre cei doi care controlează afacerea European Drinks trebuie să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Locul în care își execută smerit această obligație este Mănăstirea ”Sfintei Cruci” din Oradea.

După anii în care a atras atenția publicului prin supercar-uri, elicoptere, petreceri și apariții controversate, Victor Micula promite acum o schimbare de imagine. Victor Micula a fost repartizat la mănăstirea din Oradea. Unul dintre locurile în care persoanele condamnate pot presta muncă în folosul comunității, spațiu despre care zice că i-a schimbat viața.nMilionarul a fost condamnat cu suspendare după ce a accesat ilegal sistemul informatic al Ministerului Afacerilor Interne și a folosit polițiști să caute informații confidențiale. Judecătorii au redus una dintre pedepsele pentru acces ilegal la un sistem informatic de la 2 ani la 1 an și 9 luni însă a stabilit că acesta trebuie să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Ce face și câte ore muncește la mânăstire Victor Micula

Cele 120 de zile stabilite de instanță nu înseamnă automat opt ore de muncă în fiecare zi. În cazul persoanelor care au un loc de muncă sau urmează cursuri, programul zilnic nu poate depăși două ore, cu posibilitatea prelungirii, la cerere, cu încă două ore. Programul poate ajunge la opt ore pe zi în cazul persoanelor care nu lucrează și nu urmează cursuri. Munca în folosul comunității nu poate fi prestată duminica și nici în zilele de sărbătoare legală.

Activitățile desfășurate de persoanele repartizate la mănăstire pot fi diverse. Condamnații pot face curățenie, pot mătura aleile, îngriji spațiile verzi și grădinile sau desfășura activități gospodărești și administrative. De asemenea, aceștia pot lucra în atelierele unde sunt fabricate lumânări, pot împacheta tămâie și alte obiecte bisericești ori pot ajuta la cantina mănăstirii.

Victor Micula spune că nu este ocolit de muncile fizice. Odrasla milionarului susține că lucrează între două și opt ore pe zi și că face „de toate”. „De la dus cu roaba bolovanilor acolo unde se curăță terenul pentru a-l transforma în grădini, la udat și până la croitorie, în zilele foarte calde”, a declarat acesta pentru o publicația bihoreană.

Victoraș Micula spune că viața printre măicuțe l-a schimbat: ”Pe vremuri îmi doream un Ferrari, acum îmi doresc să fie bunica și părinții mei sănătoși”



Dincolo de obligația stabilită prin sentință, Victor Micula susține că experiența de la mănăstire l-a făcut să privească viața diferit. Controversatul afacerist afirmă că și-a schimbat prioritățile și că lucrurile materiale nu mai au aceeași importanță pentru el.„Dacă în perioada în care eram mic copil îmi doream un Ferrari, acum îmi doresc să fie bunica și părinții mei sănătoși”, spune Victor Micula. Acesta susține că a fost impresionat și de cimitirul mănăstirii și de suferința măicuțelor care și-au pierdut persoane apropiate.

Victoraș Micula Jr. susține că vrea să continue să ajute persoane vulnerabile și după ce își va încheia obligațiile stabilite de instanță.Printre planurile sale se numără construirea unei clinici pentru persoanele sărace din localitatea montană bihoreană Stâna de Vale.

„În doi ani mi-am propus să construiesc o clinică în Stâna de Vale pentru oamenii săraci, unde să aduc tehnologie elvețiană”, a declarat Victor Micula.