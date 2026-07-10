Publicat la 10.07.2026, 11:17:23

Corina Dănilă a primit verdictul definitiv în procesul privind creditele pe care le-a contractat. După ce și-a pierdut locuința, a trecut prin executare silită și a avut veniturile poprite ani la rând, actrița și prezentatoarea de televiziune a obținut recalcularea datoriei. Instanța nu a decis însă ștergerea completă a obligațiilor financiare rămase.

Problemele financiare ale Corinei Dănilă (54 ani) au început în urmă cu aproape două decenii și au continuat mult timp după pierderea imobilului adus drept garanție pentru creditele contractate.

După ani de prezentări în instanță, Tribunalul București a pronunțat hotărârea definitivă în litigiul privind împrumuturile în franci elvețieni. Judecătorii au recunoscut că evoluția puternică a cursului valutar a afectat situația financiară a actriței și au dispus adaptarea contractelor. Însă decizia nu înseamnă însă că datoriile rămase au fost șterse.

Corina Dănilă a contractat credite de peste 400.000 de franci elvețieni

Totul a început în anul 2008, când Corina Dănilă a contractat două credite în franci elvețieni, în valoare totală de peste 400.000 de franci. La momentul acordării împrumuturilor, cursul monedei elvețiene era considerabil mai mic decât cel înregistrat în anii următori. Aprecierea puternică a francului elvețian a dus la creșterea semnificativă a ratelor, iar situația financiară a actriței s-a deteriorat treptat. În cele din urmă, creditele au fost declarate scadente anticipat, iar creditorii au început procedurile de executare silită. Locuința adusă drept garanție a fost scoasă la licitație și vândută. Imobilul a fost adjudecat pentru suma de 490.000 de lei, însă banii obținuți nu au fost suficienți pentru acoperirea întregii datorii. Astfel, deși a rămas fără casă, Corina Dănilă a continuat să figureze cu obligații financiare față de creditori.

Popriri pe veniturile prezentatoarei de televiziune ani la rând

După vânzarea imobilului, procedurile de executare silită au continuat pentru recuperarea diferenței de bani. Potrivit documentelor depuse în instanță, asupra veniturilor Corinei Dănilă a fost instituită poprire, fiind reținute sume inclusiv din salariul încasat în calitate de angajată a Televiziunii Române și din drepturile conexe. În fața judecătorilor, actrița a susținut că peste 60.000 de lei au fost executați din veniturile sale, iar sumele respective ar fi fost folosite pentru acoperirea cheltuielilor de executare, nu pentru diminuarea efectivă a creditului.

„În paralel, a fost înfiinţată o poprire distinctă pentru acest contract de credit (...) asupra tuturor veniturilor sale, fiind executate sume din drepturi conexe şi salariul său ca angajat al Televiziunii Române”, se arată în documentele depuse de prezentatoarea televiziunii publice (ex Pro TV/ Acasa TV) la dosar.

Avocatul Corinei Dănilă -

a prezentat în fața instanței și situația personală dificilă prin care aceasta ar fi trecut după pierderea locuinței, în condițiile în care avea în întreținere un copil minor.

„Pentru deplina dovedire solicităm ataşarea acestui dosar extrem de voluminos și care denotă realitatea tragică în care se afla apelanta-reclamantă”, a susținut avocatul actriței în fața judecătorilor.

Corina Dănilă a încercat să scape de datorii prin Legea dării în plată

În încercarea de a pune capăt problemelor financiare și litigiilor cu creditorii, Corina Dănilă a apelat la prevederile Legii dării în plată. Actrița a solicitat instanței să constate stingerea obligațiilor financiare rămase după executarea silită a imobilului.

Aceasta a argumentat că aprecierea puternică a francului elvețian a reprezentat o situație excepțională, care nu putea fi anticipată în momentul semnării contractelor de credit. Judecătorii au admis că modificarea cursului valutar a avut un impact semnificativ asupra situației financiare a actriței și au constatat existența impreviziunii. Instanța a considerat însă că această situație nu justifică ștergerea integrală a datoriilor.

Instanța nu a dispus însă stingerea completă a obligațiilor financiare

Prin hotărârea definitivă, Tribunalul București a menținut soluția pronunțată de prima instanță și a dispus adaptarea contractelor de credit.Mai precis, datoria rămasă va fi recalculată în funcție de cursul francului elvețian existent la momentul încheierii contractelor, la care poate fi adăugată o majorare de cel mult 52,6%.

În apel, Corina Dănilă a susținut că valoarea creanței ar fi putut fi acoperită într-o proporție mai mare dacă imobilul ar fi fost valorificat mai repede. De asemenea, actrița a arătat că executarea silită asupra veniturilor sale a continuat ani la rând, deși locuința fusese deja vândută. Din nefericire pentru ea, judecătorii au respins apelul și au menținut soluția privind recalcularea datoriei.