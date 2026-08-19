Ai trimis bani în contul greșit? Cum îți recuperezi banii și ce trebuie să faci imediat

Publicat la 19.08.2026, 14:10:00

Transferurile bancare au devenit extrem de rapide. Cu toate acestea, viteza poate deveni o problemă atunci când faci o greșeală. Un singur caracter introdus greșit într-un IBAN, alegerea altui beneficiar din agendă sau o sumă tastată eronat pot duce la trimiterea banilor într-un loc unde nu trebuiau să ajungă. Ce faci dacă îți dai seama de greșeală după ce ai apăsat deja butonul de confirmare? Răspunsul depinde de situație, dar există câteva lucruri pe care trebuie să le faci imediat.

Ai apăsat „Trimite” și abia apoi ai observat că ai introdus greșit un IBAN, ai selectat alt beneficiar sau ai trecut o sumă mai mare decât cea dorită? Nu intra imediat în panică. În anumite situații, banii pot fi recuperați chiar dacă transferul apare deja ca fiind finalizat. Iată ce trebuie să faci și cât poate dura până îți primești banii înapoi.

Dacă ai introdus un IBAN greșit, dar acesta nu corespunde unui cont valid, banca destinatarului poate respinge plata. În această situație, banii pot fi returnați către banca sau serviciul prin care ai efectuat transferul. Așadar, o greșeală în datele bancare nu înseamnă automat că banii sunt pierduți. După ce fondurile sunt returnate, transferul poate fi refăcut cu datele corecte sau, în funcție de serviciul folosit, poți solicita rambursarea. Atenție însă- banii nu se întorc neapărat imediat. Returnarea poate dura câteva zile lucrătoare.

Este una dintre cele mai importante informații de știut. Dacă transferul apare ca „Finalizat”, înseamnă, de regulă, că banii au părăsit deja serviciul de transfer sau contul expeditorului.

Prin urmare, tranzacția nu mai poate fi întotdeauna anulată direct. Asta nu înseamnă însă că banii sunt definitiv pierduți. Dacă banca destinatarului respinge plata, fondurile se pot întoarce. Dacă banii au ajuns într-un cont valid, dar nu la persoana dorită, recuperarea este mai complicată și poate necesita intervenția beneficiarului și a băncilor implicate.

Ai trimis banii persoanei greșite?

Aceasta este una dintre cele mai dificile situații. Dacă ai introdus un cont valid, dar ai ales beneficiarul greșit, plata poate fi procesată fără probleme. Pentru bancă, transferul poate arăta ca o tranzacție perfect normală. În acest caz, acționează cât mai repede. Contactează persoana care a primit banii și explică-i situația. În același timp, anunță banca sau serviciul prin care ai făcut transferul și întreabă ce procedură trebuie urmată pentru recuperarea banilor. Dacă beneficiarul acceptă să returneze suma, situația se poate rezolva relativ simplu. Dacă refuză sau nu poate fi contactat, recuperarea banilor poate deveni mai dificilă.

Ai transferat o sumă prea mare?

Se întâmplă și acest lucru. Poate ai vrut să trimiți 1.000 de lei și ai introdus din greșeală 10.000 de lei. Dacă transferul este încă în procesare, există posibilitatea ca banca să îl poată opri, în funcție de stadiul tranzacției. Dacă banii au ajuns deja la destinatar, trebuie solicitată returnarea sumei trimise în plus. Și aici, rapiditatea contează. Nu trimite din nou banii până nu lămurești situația Când îți dai seama că ai făcut o greșeală, tentația poate fi să refaci imediat transferul.

Nu este neapărat o idee bună. Dacă primul transfer este încă în procesare sau urmează să fie returnat, riști să trimiți aceeași sumă de două ori. Mai întâi verifică statusul primei tranzacții și contactează banca sau serviciul de transfer.

Cât durează până îți recuperezi banii?

Nu există un termen identic pentru toate transferurile. Durata depinde de mai mulți factori: banca expeditorului, banca beneficiarului, moneda în care a fost făcut transferul, țările implicate și motivul pentru care plata este returnată. În cazul unei plăți respinse automat, banii pot reveni în câteva zile lucrătoare. Dacă este necesară intervenția băncii beneficiarului, procesul poate dura mai mult. De aceea, păstrează dovada transferului, numărul tranzacției și toate mesajele sau notificările primite.

Pas cu pas, ce trebuie să faci imediat dacă ai greșit contul

Nu trebuie să faci lucrurile complicate. Urmează câțiva pași simpli:

1. Verifică statusul transferului.

Vezi dacă plata este în așteptare, în procesare sau deja finalizată.

2. Contactează banca.

Explică exact ce s-a întâmplat și oferă numărul tranzacției.

3. Verifică IBAN-ul.

Dacă acesta nu este valid, există posibilitatea ca banca destinatarului să respingă plata.

4. Dacă ai trimis banii persoanei greșite, contacteaz-o.

Returnarea voluntară a banilor este, de regulă, cea mai simplă soluție.

5. Nu face un al doilea transfer înainte de clarificarea situației.

În caz contrar, riști să ajungi cu două plăți în loc de una.