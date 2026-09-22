Are 101 ani și încă merge zilnic la birou. Povestea incredibilă a omului care lucrează alături de ingineri

Publicat la 22.09.2026, 13:30:00

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La 101 ani, Alberto Bertani nu s-a retras din activitate. Merge în continuare la birou, urmărește cifrele companiei și lucrează cot la cot cu inginerii din departamentul de cercetare și dezvoltare. Firma familiei sale, Elesa, a ajuns între timp la o cifră de afaceri de aproximativ 245 de milioane de euro și are o prezență internațională în 60 de țări. Într-o perioadă în care pensionarea este văzută pentru mulți drept momentul în care începe o viață fără program, Alberto Bertani pare să fi ales exact opusul. La 101 ani, italianul continuă să meargă la serviciu și să fie implicat în activitatea companiei pe care familia sa a construit-o de-a lungul deceniilor. Născut la Milano în 1925, Bertani a împlinit 101 ani în luna august. Vârsta nu l-a împiedicat să rămână conectat la business. Diminețile sunt rezervate, printre altele, cifrelor și statisticilor de vânzări, iar după-amiaza ajunge la birou, unde lucrează împreună cu o echipă de cinci ingineri din zona de cercetare și dezvoltare.

Nu folosește calculatoare, nu renunță la creion și hârtie Unul dintre detaliile care îl fac pe Alberto Bertani și mai interesant este relația sa cu tehnologia. Într-o companie care a trecut prin transformări majore și care operează astăzi pe piețe din întreaga lume, Bertani preferă în continuare metodele cu care s-a obișnuit de-a lungul carierei. Pentru partea de design, continuă să deseneze produsele de mână și nu folosește computerul. Este o imagine aproape desprinsă dintr-o altă epocă: un om trecut de pragul de 100 de ani, cu creionul în mână, lucrând alături de ingineri care folosesc instrumentele moderne de proiectare.

Pentru Bertani, însă, experiența acumulată în decenii de activitate rămâne un instrument de lucru. De la o mică afacere de familie la 245 de milioane de euro Povestea lui Alberto Bertani este legată direct de istoria Elesa. Familia sa a intrat în lumea afacerilor într-o perioadă în care compania era departe de dimensiunea actuală. Tatăl lui Alberto cumpărase o mică firmă specializată în turnarea materialelor plastice în Monza. Primele birouri ale companiei au fost amenajate într-o parte a Vilei Torneamento alla Taccona. De acolo avea să înceapă o dezvoltare care, după aproximativ 85 de ani, a transformat afacerea într-o companie internațională. Astăzi, Elesa are o cifră de afaceri de aproximativ 245 de milioane de euro și este prezentă în 60 de țări. Catalogul companiei cuprinde aproximativ 80.000 de produse, utilizate într-o gamă extrem de largă de industrii. Produsele Elesa ajung în domenii cu cerințe foarte diferite, de la industria nautică și alimentară până la sectoarele farmaceutic, medical și textil. Compania s-a îndepărtat astfel mult de dimensiunea inițială a afacerii de familie, dezvoltând un portofoliu complex de componente destinate utilajelor și echipamentelor industriale. În tot acest timp, Bertani a rămas conectat la partea care pare să-l intereseze cel mai mult: dezvoltarea produselor și designul acestora. Chiar și acum, la 101 ani (FOTO centru), el continuă să discute cu inginerii și să contribuie la procesul de proiectare. La 101 ani, încă urmărește cifrele companiei Rutina lui Alberto Bertani nu seamănă cu cea a unui om care s-ar fi retras complet din viața profesională. La primele ore ale dimineții, urmărește evoluția vânzărilor și statisticile companiei. Mai târziu ajunge la birou, unde își continuă activitatea alături de echipa de cercetare și dezvoltare. Este, în același timp, o legătură vie cu istoria companiei.