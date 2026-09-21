Simona Halep, la petrecerea fiului fondatorului celei mai mari bănci românești. Ce alți invitați au mai fost la fastuoasul party

Publicat la 21.09.2026, 11:45:00

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Simona Halep, fosta campioană de la Wimbledon și Roland Garros s-a numărat printre invitații lui Patrick Ciorcilă, fiul lui Horia Ciorcilă, fondator și președinte al Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania. Aniversarea de 30 de ani a adunat la un complex de lux din Băile Felix numeroase vedete din sport, televiziune și showbiz. Patrick este, la rândul său, un nume important în zona evenimentelor din sportul românesc, fiind directorul Transylvania Open și co-fondatorul Sports Festival , eveniment ce va găzdui în 2026 meciul de retragere al Simonei Halep. Invitații au venit însoțiți de parteneri, iar atmosfera a fost întreținută de Giulia, Dirty Nano și alți artiști.

Patrick Ciorcilă a împlinit 30 de ani Organizatorii au transformat vârsta sărbătoritului într-un joc de cuvinte inspirat din tenis. Mesajul serii a fost „30-love”, echivalentul scorului 30-0 pe terenul de tenis. Referința s-a regăsit atât pe bannerul de întâmpinare, cât și pe tortul aniversar. Patrick Ciorcilă are o legătură puternică cu sportul alb. A practicat tenisul, iar în prezent este directorul Transylvania Open, turneul WTA organizat la Cluj-Napoca. Este, de asemenea, unul dintre oamenii din spatele Sports Festival, proiect care a adus în ultimii ani în România numeroase personalități internaționale din sport. Simona Halep, fotografie alături de Mutu, Andrei Pavel și șeful Băncii Transilvania Simona Halep nu doar că a participat la aniversare, ci a și oferit un indiciu despre atmosfera de la petrecere. Fosta ocupantă a locului 1 mondial a distribuit o fotografie în care apare alături de Patrick Ciorcilă, Adrian Mutu, Andrei Pavel și Omer Tetik, directorul general al Băncii Transilvania. „Best party”, a scris Simona Halep într-o postare scurtă. Printre invitații nu a lipsit Andreea Esca.

Legătura dintre Simona Halep și Patrick Ciorcilă Prezența Simonei Halep la petrecere nu este deloc întâmplătoare. Pe cei doi îi leagă de multă vreme tenisul, dar în ultimul an relația profesională a devenit și mai apropiată. Banca Transilvania s-a numărat printre sponsorii Simonei Halep, iar Patrick Ciorcilă și echipa Sports Festival au colaborat cu sportiva și în proiectele derulate după încheierea carierei profesioniste. Halep și-a anunțat retragerea din tenisul profesionist în februarie 2025, chiar la Cluj-Napoca, după meciul disputat la Transylvania Open. Ulterior, Sports Festival a preluat reprezentarea Simonei Halep pentru proiectele sale comerciale și de imagine. „Un nou început împreună! Grupul Sports Festival o va reprezenta pe Simona Halep”, anunțau reprezentanții companiei în septembrie 2025. Grupul fondat de Patrick Ciorcilă gestionează parteneriatele strategice ale fostei campioane, colaborările de imagine și negocierea contractelor. Sports Festival s-a ocupat și de evenimentele de retragere ale lui Mutu și Halep Legătura dintre mai mulți dintre invitații de la aniversare trece, de altfel, tot prin Sports Festival. Compania s-a ocupat de evenimentul de retragere al lui Adrian Mutu, organizat în 2022, iar în 2026 a fost implicată și în evenimentul dedicat retragerii Simonei Halep. Stabilită în Dubai, Halep următorit alături de Patrick Ciorcilă și evenimente sportive. Cei doi au susținut echipa de baschet U-BT Cluj Napoca contra BC Dubai.