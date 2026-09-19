Câștigător la loto, de negăsit. Are 1,16 milioane de euro și nu știe. Cele mai mari premii din istorie NEREVENDICATE

Publicat la 19.09.2026, 11:54:00

Un bilet de loterie în valoare de 1 milion de lire sterline (aproximativ 1,16 milioane de euro), este în continuare nerevendicat în Marea Britanie. Loteria Națională încearcă să dea de urma persoanei care l-a cumpărat în districtul londonez Richmond. Biletul a fost jucat pentru extragerea din 19 august 2026, fix în urmă cu o lună, iar câștigătorul a potrivit cinci dintre numerele principale și bila bonus. Operatorul Loteriei Naționale, Allwyn, le-a cerut celor care au cumpărat bilete în Richmond să le verifice și să vorbească inclusiv cu rudele, prietenii, colegii sau vecinii, în speranța că proprietarul biletului va fi identificat.

Un britanic este căutat de Loteria Națională după ce a câștigat un premiu echivalent cu aproximativ 1,16 milioane de euro și nu s-a prezentat să-și ridice banii. Cazul readuce în atenție poveștile unor câștigători care au avut milioane la loto, dar nu și-au revendicat niciodată premiile.

Pentru un bilet pierdut, termenul special de depunere a unei cereri la Allwyn a fost de 30 de zile de la extragere, până la 18 septembrie 2026. Dacă biletul fizic se află însă în posesia câștigătorului, acesta are timp până la 15 februarie 2027 pentru a revendica premiul. Responsabilul pentru serviciile dedicate câștigătorilor din cadrul Allwyn, a făcut apel la public să ajute la găsirea misterioasei persoane care deține biletul câștigător.

Unul dintre cele mai spectaculoase cazuri din Marea Britanie datează din 2012. Un bilet EuroMillions, a câștigat 63,8 milioane de lire sterline (aproximativ 74,3 milioane de euro). Organizatorii au declanșat atunci o adevărată campanie pentru găsirea câștigătorului. Cazul a devenit celebru după ce biletul nu a fost revendicat până la expirarea termenului.

Premiul rămâne unul dintre cele mai mari câștiguri nerevendicate din istoria Loteriei Naționale britanice.

Un alt londonez a pierdut 12,3 milioane de euro

În 2026, un caz asemănător a avut loc tot la Londra. Un bilet la o loterie a câștigat un jackpot de aproximativ 10,6 milioane de lire sterline (aproximativ 12,3 milioane de euro). După o căutare amplă, nimeni nu a prezentat un bilet valid înainte de expirarea termenului de 180 de zile. În aprilie 2026, premiul a fost declarat oficial nerevendicat, iar banii au fost direcționați către proiectele finanțate de National Lottery. Reprezentanții loteriei au precizat că un premiu de această dimensiune care rămâne nerevendicat este un caz foarte neobișnuit.

43,6 milioane de euro, pierdute în Canada

Un bilet Lotto Max cumpărat în Toronto, a câștigat jackpotul de 70 de milioane de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 43,6 milioane de euro. Biletul nu a fost prezentat până la termenul-limită din 28 iunie 2023. Înainte de expirarea termenului, autoritățile au lansat o campanie publică și au analizat aproape 2.700 de solicitări din partea unor persoane care susțineau că au pierdut biletul. Niciuna nu a fost considerată validă. În cele din urmă, premiul a fost declarat oficial nerevendicat.

Peste 67 de milioane de euro, premiu nerevendicat în SUA

Un bilet Powerball cumpărat în Georgia a câștigat un jackpot de 77,1 milioane de dolari, echivalentul a aproximativ 67,2 milioane de euro la cursul actual. Potrivit arhivei oficiale Powerball, premiul din extragerea din 29 iunie 2011 figurează drept „unclaimed”.

Cazul este considerat unul dintre cele mai mari jackpoturi Powerball care au rămas definitiv nerevendicate.

Final fericit după un coșmar. Femeia căreia i s-au „dat cu forța” 31 de milioane de euro

În Canada, o femeie din Hamilton a câștigat un jackpot Lotto Max de 50 de milioane de dolari canadieni (31,1 milioane de euro), dar nu mai avea biletul. Organizația Ontario Lottery and Gaming a investigat cazul și a analizat inclusiv imaginile de supraveghere din magazinul în care fusese cumpărat biletul. Anchetatorii au identificat dovezi privind achiziția, iar femeia a fost recunoscută drept câștigătoare și a primit premiul.