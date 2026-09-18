Siegfried Mureșan, cu averea ”la vedere”- 1,2 milioane de euro în titluri de stat, casă de 260 mp în Belgia și mașini de lux

Publicat la 18.09.2026, 11:45:24

Distribuie: WhatsApp Facebook X Copiază link

Siegfried Mureșan a ajuns, peste noapte, unul dintre cele mai discutate personaje ale politicii românești, deși și-a construit o bună parte din carieră în Vestul Europei. Președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de prim-ministru, după o carieră construită în principal la Berlin și Bruxelles. În paralel cu ascensiunea politică, declarațiile de avere arată că acesta a fost la fel de interesat și de investițiile financiare!

De la Hunedoara la București, Berlin și Bruxelles Scurt pe doi, cam așa se conturează averea politicianului de 44 ani -peste un milion de euro în titluri de stat, proprietăți în România și Belgia, acțiuni la companii internaționale. Totuși are și griji financiare mari, un credit de circa jumătate de milion de euro.

Siegfried Mureșan s-a născut pe 20 septembrie 1981, la Hunedoara din tată român și mamă etnică germană. A absolvit Academia de Studii Economice din București, în 2004, la programul de Administrarea Afacerilor în limba germană. A urmat apoi un master în economie și management la Universitatea Humboldt din Berlin, între 2004 și 2006. Cariera profesională și-a început-o în Germania. Între 2006 și 2009 a fost consilier al președintelui Comisiei pentru Afaceri Europene din Parlamentul german. Ulterior, traseul profesional l-a dus la Bruxelles. Din 2011 a lucrat pentru Partidul Popular European, mai întâi ca expert în politici economice și sociale, iar apoi ca principal consilier politic. În 2014 a intrat în Parlamentul European, fiind ales inițial pe lista PMP. Ulterior a trecut la PNL, partid pe listele căruia a obținut noi mandate. În prezent, Mureșan este vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European și vicepreședinte al Partidului Popular European. Și soția sa, Cătălina Manea lucrează într-o poziție de răspundere, la Banca Europeană de Investiții (BEI). Aproape 1,2 milioane de euro în titluri de stat Una dintre cele mai spectaculoase componente ale patrimoniului apare în zona investițiilor financiare. Potrivit declarației de avere aferente perioadei analizate, Siegfried Mureșan avea aproximativ 1,15-1,2 milioane de euro investiți în titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor.

La acestea se adaugă conturi, economii și investiții în acțiuni ale unor companii internaționale. Printre companiile menționate în declarațiile de avere se regăsesc Tesla, UiPath, Bloom Energy, Magna International, Plug Power și Fisker. Aceste sume reprezintă activele declarate la momentul întocmirii documentelor și nu trebuie confundate cu o estimare a averii nete actuale. Valoarea portofoliilor bursiere poate varia, iar patrimoniul trebuie analizat împreună cu datoriile. Casa din Belgia de doar 260 de metri pătrați. Proprietăți și la Brașov Familia Mureșan deține și o proprietate importantă în Belgia. În 2020, Siegfried Mureșan și soția sa, Cătălina Manea, au cumpărat în Kortenberg o casă cu o suprafață de aproximativ 260 de metri pătrați, amplasată pe un teren de 373 de metri pătrați. Pentru achiziția locuinței apare și un credit bancar de 550.000 de euro, contractat la ING Belgia, cu scadența în 2035. Familia Mureșan are proprietăți și în România. În declarațiile de avere apare o serie de bunuri aflate în zona Brașovului. Cătălina Manea (FOTO) a dobândit prin moștenire, în 2008, o cotă de 1/2 dintr-o casă de aproximativ 270 de metri pătrați, precum și un apartament de 75 de metri pătrați și un teren intravilan de 180 de metri pătrați. La capitolul automobile, în documentele publice apar patru mașini: un Volkswagen din 2010, un Fiat din 2014, un Mercedes din 2021 și un Mini din 2024. Peste 265.000 de euro, veniturile declarate ale familiei Pentru anul fiscal analizat în declarațiile de avere, Siegfried Mureșan a raportat aproximativ 93.793 de euro din indemnizația de europarlamentar. La această sumă s-au adăugat aproximativ 71.514 euro din diurne și indemnizații de călătorie. Soția sa, Cătălina Manea, lucrează la Banca Europeană de Investiții și a declarat venituri de peste 100.000 de euro. În total, veniturile declarate ale familiei pentru perioada respectivă au depășit 265.000 de euro. Aceste cifre se referă la anul fiscal consemnat în documentele respective și nu reprezintă automat veniturile familiei în 2026. Ieri, 17 septembrie 2026, Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Mureșan a acceptat nominalizarea. Premierul desemnat are la dispoziție procedura constituțională pentru formarea Guvernului și trebuie să obțină votul de încredere al Parlamentului.