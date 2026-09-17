SkyShowtime s-ar putea închide în Europa, implicit România

Publicat la 17.09.2026, 13:15:00

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Platforma de streaming SkyShowtime prezentă și în România ar putea dispărea. Proprietarii săi, Comcast și Paramount Skydance, au început o analiză a viitorului afacerii. Închiderea serviciului pe continent este una dintre variantele luate în calcul. SkyShowtime, platforma care aduce împreună producții de la Paramount+, Peacock, Universal Pictures, Sky Studios, SHOWTIME, Nickelodeon și DreamWorks, trece printr-un moment dificil. Coform reuters, consiliul de administrație al companiei i-a transmis CEO-ului Monty Sarhan că acționarii analizează mai multe opțiuni strategice pentru viitorul afacerii, inclusiv posibilitatea închiderii serviciului. Deocamndată, și în România, SkyShowtime va continua să funcționeze normal în acest moment. Nu există o decizie privind închiderea platformei în România sau în celelalte piețe europene.

SkyShowtime, la un pas de dispariție? Într-o scrisoare transmisă angajaților, conducerea companiei recunoaște că piața de streaming a devenit extrem de competitivă. ”SkyShowtime operează pe una dintre cele mai competitive piețe din industria noastră”, au transmis reprezentanții companiei, precizând că peisajul se schimbă rapid și rămâne dificil. Printre opțiunile analizate se află și o eventuală retragere a serviciului. Deocamdată, toate variantele rămân pe masă. Conducerea le-a cerut angajaților să continue activitatea normală și să mențină ritmul operațional până în 2027. În cazul în care vor fi luate decizii care afectează angajații, acestea vor fi discutate conform procedurilor din fiecare țară. Ce se întâmplă cu SkyShowtime în România

SkyShowtime a fost lansat oficial în România pe 14 februarie 2023, ca parte a extinderii serviciului în Europa Centrală și de Est. Platforma s-a remarcat prin faptul că a reunit într-un singur abonament producții de la mai multe branduri importante.În România, serviciul a ajuns inclusiv în oferta operatorului Digi, care a lansat în 2024 accesul la SkyShowtime și două canale liniare dedicate. Astăzi, SkyShowtime este disponibil în 22 de piețe europene, printre care România, Spania, Portugalia, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Cehia, Suedia și Danemarca. Aproape 10 milioane de abonați, dar afacerea este pe pierdere Paradoxal, platforma nu este lipsită de clienți.SkyShowtime a ajuns la aproape 10 milioane de abonați de la lansare. Conform celor mai recente date financiare disponibile, SkyShowtime a raportat pentru 2024 venituri de aproximativ 275,1 milioane de euro, dar și o pierdere operațională de 543,7 milioane de euro. Într-o piață în care Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max și alte platforme concurează pentru aceiași abonați, presiunea asupra serviciilor de dimensiune mai mică a devenit tot mai mare. De ce este reevaluat viitorul SkyShowtime SkyShowtime a fost lansat ca un proiect comun al Comcast și Paramount pentru piața europeană. Ideea era ca două mari grupuri media își reunesc conținutul și încearcă să concureze mai eficient cu giganții streamingului. Paramount trece printr-o perioadă de transformări majore, iar compania este implicată în procesul de preluare a Warner Bros. Discovery. În acest context, proprietarii SkyShowtime își reevaluează strategia pentru serviciul european. În industrie au apărut inclusiv speculații privind o eventuală integrare a conținutului sau a operațiunilor SkyShowtime într-o altă platformă, însă aceasta nu este în prezent o decizie anunțată oficial.