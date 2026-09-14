Jayden King, cel mai tânăr câștigător din istoria Concursului Enescu. Are doar 11 ani

Publicat la 14.09.2026, 17:18:00

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La doar 11 ani, violonistul american Jayden King a intrat în istoria Concursului Internațional „George Enescu”. Copilul-minune a câștigat Premiul I la Secțiunea Vioară și a devenit cel mai tânăr laureat al competiției. Finala s-a desfășurat duminică, pe scena Ateneului Român din București.

A început vioara la doar 3 ani Jayden King a impresionat juriul și publicul cu interpretarea Concertului în re major pentru vioară și orchestră op. 35 de Piotr Ilici Ceaikovski. Povestea lui Jayden King este cu atât mai spectaculoasă cu cât studiul viorii a început pentru el la o vârstă la care cei mai mulți copii abia descoperă lumea muzicii. Jayden a început să studieze vioara la numai 3 ani. La 7 ani, a devenit student al Diviziei Preuniversitare a prestigioasei Juilliard School din New York, unde s-a pregătit sub îndrumarea profesorului Masao Kawasaki. În ciuda vârstei, tânărul violonist are deja experiență pe scene importante din Statele Unite. A concertat inclusiv la Carnegie Hall și Lincoln Center, două dintre cele mai cunoscute instituții culturale din New York. Acum, la 11 ani, Jayden King adaugă în palmares una dintre cele mai importante performanțe ale carierei sale: Premiul I la Concursul Internațional „George Enescu”.

Competiția de la București a adus în finală trei tineri violoniști. Jayden King, reprezentantul Statelor Unite, a ocupat prima poziție. Pe locul al doilea s-a clasat Francesco Papa, din Italia, iar Premiul al III-lea i-a revenit violonistei Eun Che Kim, din Coreea de Sud. Cei trei finaliști au urcat pe scena Ateneului Român alături de Orchestra Filarmonicii „George Enescu”, dirijată de Harry Ogg. Eun Che Kim și Francesco Papa au ales pentru finală Concertul în re minor pentru vioară și orchestră op. 47 de Jean Sibelius, în timp ce Jayden King a interpretat celebrul concert de Ceaikovski. Jayden King a primit și Premiul Publicului, în valoare de 1.000 de euro, dar și Premiul pentru cea mai bună interpretare a lucrării impuse, Still Life with Fallen Stone, de Lembit Beecher, în valoare de 2.000 de euro. Pentru ceilalți finaliști au fost acordate, de asemenea, premii speciale. Francesco Papa a primit Premiul „Ștefan și Valentin Gheorghiu” pentru cea mai bună interpretare a unei Sonate de George Enescu, iar românul Iohan Coman a fost recompensat cu Premiul „Sherban Lupu”, acordat celui mai bine clasat concurent român.

Câți bani primește câștigătorul Concursului Enescu Pe lângă prestigiul internațional, competiția oferă și premii financiare importante. Premiul I la Secțiunea Vioară este în valoare de 15.000 de euro. Pentru locul al doilea sunt acordați 10.000 de euro, iar Premiul al III-lea este în valoare de 5.000 de euro. Pentru Jayden King, însă, adevărata miză este reprezentată de oportunitățile care pot urma după concurs. ARTEXIM, organizatorul respectabilului festival, le oferă laureaților posibilitatea de a susține concerte în cadrul edițiilor din 2027 și 2028 ale Festivalului și Concursului „George Enescu”, dar și în stagiunile unor filarmonici partenere din România. Ediția din acest an include și sesiuni de mentorat și consultanță personalizată pentru tinerii muzicieni, susținute de strategul muzical Andreas Vierziger.

Finala secțiunii pian a Concursului Internațional „George Enescu” (19 septembrie)- SOLD OUT!

Ediția din 2026 a Concursului Internațional „George Enescu” se desfășoară sub tema „În căutarea excelenței” și se încheie pe 19 septembrie. După competiția de vioară, atenția se mută către Secțiunea Pian, care a atras în acest an nu mai puțin de 819 înscrieri din 58 de țări și teritorii. Iar interesul publicului pentru evenimentele programate la București este ridicat. Biletele pentru recitalul susținut de Nelson Goerner, programat pe 18 septembrie, precum și pentru finala Secțiunii Pian din 19 septembrie, sunt deja epuizate.