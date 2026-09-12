Majestatea Sa Margareta și Principele Radu omagiați de Monetăria Statului. Împlinesc 30 de ani de căsnicie /FOTO!

Publicat la 12.09.2026, 12:20:00

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Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei, și Alteța Sa Regală Principele Radu marchează în această toamnă trei decenii de la nunta lor. Monetăria Statului a pregătit o piesă aniversară dedicată cuplului regal, în timp ce Poșta Română marchează momentul printr-un întreg poștal cu imagini de la ceremonia din 1996. Luna acesta se împlinesc 30 de ani de la nunta Majestății Sale Margareta și a Principelui Radu, eveniment care a avut loc la Lausanne, în Elveția. Monetăria Statului pregătește o medalie aniversară dedicată celor 30 de ani de căsnicie, iar Poșta Română a realizat, la rândul său, o emisiune aniversară care readuce în atenție imagini de la nunta din 1996.

Medalia aniversară dedicată Majestății Sale Margareta și Principelui Radu Piesa pregătită de instituția din subordinea Băncii Naționale a României (BNR) poartă semnătura artistului Vasile Catrina și a fost concepută special pentru a marca cele trei decenii de căsnicie ale Majestății Sale Margareta și Principelui Radu. Este o piesă cu dimensiuni generoase: are 60 de milimetri în diametru și cântărește 105 grame. Medalia este realizată dintr-un aliaj de cupru sablat-patinat, finisajul fiind ales pentru a-i conferi aspectul specific unei piese comemorative. Monetăria Statului o prezintă drept o medalie aniversară, chiar dacă titlul comunicării referitoare la emisiune utilizează și termenul de „monedă aniversară”. Nu este o monedă de circulație sau despre o monedă cu valoare nominală, ci despre o medalie comemorativă dedicată aniversării cuplului regal. Deocamdată, anunțul nu precizează tirajul, prețul sau modalitatea de achiziție. Informațiile suplimentare urmează să fie publicate de Monetăria Statului.

Și Poșta Română a pregătit un întreg poștal aniversar dedicat celor 30 de ani de la căsătoria Majestății Sale Margareta cu Principele Radu.Emisiunea include o fotografie realizată cu ocazia nunții din 21 septembrie 1996. Imaginea surprinde momentul care avea să devină una dintre cele mai importante file din istoria recentă a Familiei Regale a României.În partea dreaptă sus a întregului poștal este prezentat un portret al Majestății Sale Margareta din ziua căsătoriei.Astfel, două instituții publice aleg să marcheze aceeași aniversare prin două obiecte cu valoare simbolică- o medalie aniversară și o emisiune poștală. Ceremonia religioasă a Majestății Sale Margareta cu Principele Radu a fost organizată pe 21 septembrie 1996, la Lausanne. Ceremonia religioasă s-a desfășurat într-o biserică ortodoxă din Lausanne și a reunit membri ai familiilor celor doi, prieteni și invitați. Momentul avea loc într-o perioadă aparte pentru Familia Regală. Regele Mihai se afla încă în exil, iar revenirea sa în România era în acei ani o chestiune complicată. Prețul oficial al medaliei nu a fost încă publicat.