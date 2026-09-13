PRO TV continuă seria schimbărilor, dar păstrează „România, te iubesc!”. Emisiunea-fanion a jurnalismului de investigație revine disearî cu un nou sezon

Publicat la 13.09.2026, 09:49:47

După seria de schimbări prin care postul de televiziune trece în campania sa de reînnoire, „România, te iubesc!”, emisiunea-fanion a jurnalismului de investigație, revine pe micile ecrane. Un nou sezon de reportaje și investigații despre problemele care par să nu mai aibă sfârșit în România începe duminică. Diseară, de la ora 18.00, Alex Dima deschide sezonul 37 al emisiunii cu o anchetă despre administrația locală, primăriile care supraviețuiesc cu bani de la buget și funcționarii plătiți din bani publici. După aproape două decenii în care echipa emisiunii a urmărit cazuri de corupție, risipă, incompetență și disfuncționalități ale instituțiilor statului, „România, te iubesc!” revine cu o întrebare care poate fi incomodă pentru administrația românească: cât ne costă, de fapt, „statul degeaba”?

Primul reportaj al noului sezon pornește de la o situație financiară greu de ignorat. Aproximativ 3.000 de primării din România ar avea nevoie de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru a putea funcționa. Una dintre soluțiile despre care se vorbește de ani de zile este comasarea unor localități mici. Măsura ar putea reduce cheltuielile administrative și ar putea genera economii importante pentru bugetele publice. Problema este că, deși discuția nu este nouă, niciun guvern nu pare să fi găsit până acum curajul politic de a transforma teoria în realitate. Între timp, administrațiile locale continuă să funcționeze, iar salariile, cheltuielile și întreținerea aparatului administrativ sunt plătite, în multe cazuri, și cu bani veniți de la bugetul central.

Alex Dima a transformat deja tema într-o campanie jurnalistică începută la Știrile PRO TV. Duminică, investigația este dusă mai departe în cadrul „România, te iubesc!”. Jurnalistul spune că echipa a mers în mai multe primării pentru a vedea direct cum funcționează administrația și ce se întâmplă cu banii publici. „Suntem în criză, tot auzim că nu mai sunt bani. O soluție pentru a reduce costurile ar fi comasarea localităților mici. Am economisi miliarde de lei. Povestea e însă un cartof fierbinte de care nicio guvernare n-a avut curajul să se atingă”, a declarat Alex Dima. Ancheta a scos la iveală, potrivit jurnalistului, situații în care unii funcționari stau fără activitate, iar unii aleși locali nu ar veni la muncă. „Am mers prin primării, am întâlnit funcționari care stau, aleși care nu vin la muncă, bani tocați aiurea... Statul degeaba!”, a mai spus Alex Dima.

„România, te iubesc!” intră în al 19-lea an

Noul sezon marchează aproape 19 ani de „România, te iubesc!”, unul dintre cele mai longevive proiecte de investigații jurnalistice din televiziunea românească. De-a lungul celor 37 de sezoane, Paula Herlo, Alex Dima, Cosmin Savu, Cristian Leonte, Paul Angelescu și Rareș Năstase au documentat subiecte care au pus față în față realitatea din teren cu explicațiile autorităților. De la probleme din sănătate și educație până la mediu, administrație, infrastructură și folosirea banului public, emisiunea a construit, în timp, un portofoliu consistent de investigații.

Formatul a debutat în 2008, ca proiect al Știrilor PRO TV, și a devenit unul dintre programele de referință pentru jurnalismul de investigație de televiziune din România.

Primul episod al noului sezon vine într-un moment în care România vorbește din nou despre reducerea cheltuielilor statului, reformarea administrației și economisirea banului public.

În acest context, ancheta lui Alex Dima pune reflectorul pe o întrebare simplă: ”dacă statul spune că nu mai are bani, cât ar putea economisi dacă ar schimba modul în care funcționează administrația locală?” Rămâne de văzut ce vor arăta investigațiile jurnaliștilor și, mai ales, dacă problemele prezentate vor primi și răspunsuri concrete din partea celor responsabili.