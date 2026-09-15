Dida Drăgan a împlinit 80 de ani! Prima vedetă feminină a rockului românesc, artista care a scris istorie în rockul românesc are un singur răspuns despre retragere

Publicat la 15.09.2026, 14:30:00

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Dida Drăgan, una dintre cele mai puternice și recognoscibile voci ale muzicii românești, a împlinit 80 de ani. Artista care a făcut istorie în muzica românească nu se consideră „vedetă” și nu a transformat viața personală într-un spectacol și nici nu a încercat să rămână permanent în atenția publicului prin apariții mondene. Pentru artistă, adevărata bogăție nu se măsoară în bani, faimă sau bunuri materiale, ci în sufletul pe care l-a pus, de-a lungul anilor, în slujba publicului și în dragostea pentru fiul său. O voce inconfundabilă, o personalitate discretă și o carieră construită în mai bine de cinci decenii, fără să fie preocupată de statutul de vedetă. La 80 de ani, artista preferă în continuare să vorbească despre muzică și despre munca sa, nu despre viața personală. „Nu o să mă retrag niciodată din muzică”, este mesajul pe care Dida Drăgan îl transmite după o carieră în care a adunat zeci de piese de referință și numeroase premii.

Dida Drăgan: „Nu sufăr de ceva și nici datorii nu am” Discreția artistei în ceea ce privește viața personală a alimentat, de-a lungul timpului, tot felul de speculații. Dida Drăgan recunoaște că este dezamăgită de interesul anumitor persoane pentru aspecte care nu au legătură cu activitatea sa artistică. Artista ne-a mărturisit că nu are problemele de sănătate despre care s-a speculat și nici datorii, subliniind că preferă ca publicul să o judece pentru ceea ce a făcut în muzică. De altfel, acesta a fost întotdeauna modul său de a se raporta la celebritate. Dida Drăgan nu s-a considerat niciodată o „vedetă”, ci o artistă care și-a făcut meseria cu seriozitate.

„Deschideți poarta soarelui”, „Legământ” și „Voi”, succese care au rămas în memoria publicului În lunga sa carieră, Dida Drăgan a lansat numeroase piese care au devenit repere pentru generații întregi. Printre cele mai cunoscute se numără „Deschideți poarta soarelui”, „Legământ”, „Voi” și „Iertare”. Sunt melodii care au rămas în memoria publicului și care au contribuit la consolidarea statutului artistei în istoria muzicii românești. Dida Drăgan a avut însă o relație aparte și cu scena internațională, într-o perioadă în care accesul artiștilor români la marile evenimente europene era mult mai dificil decât astăzi. A debutat în 1971 și a cucerit scena europeană Născută la Găești, județul Dâmbovița, Dida Drăgan a absolvit Școala Populară de Artă din București. A fost colegă de generație cu nume importante ale muzicii românești, printre care Aura Urziceanu, Angela Similea și Mirabela Dauer. Debutul său artistic are loc în 1971, iar una dintre primele piese care i-au adus recunoaștere a fost „Să nu-mi spui c-a trecut”, piesă ce a fost recompensată cu 20 de trofee la diferite concursuri europene, performanță care avea să-i consolideze rapid notorietatea. Unul dintre momentele importante ale carierei sale a fost apariția pe marea scenă de la Halle, unde a cântat alături de artiști importanți din Europa de Est. Dida Drăgan a fost prezentată drept singura artistă româncă ce a urcat pe acea scenă, alături de nume precum Alla Pugaciova, Joseph Laufer, Frank Schöbel și Karel Gott. Era perioada în care vocea și forța interpretativă a artistei o diferențiau într-o industrie muzicală în care femeile aveau puține modele de urmat în zona rock. O carieră construită fără să fugă după statutul de vedetă Dida Drăgan a rămas, în timp, fidelă unui principiu simplu- muzica înaintea celebrității. Nu a transformat viața personală într-un spectacol și nici nu a încercat să rămână permanent în atenția publicului prin apariții mondene. La 80 de ani, artista continuă să privească muzica drept parte fundamentală din viața sa. În ultimii ani, Dida Drăgan a petrecut mult timp alături de fiul său, Florin Jr., care s-a repatriat după mai mulți ani petrecuți în Elveția. Este fiul artistei și al chitaristului Florin Ochescu, cunoscut și pentru colaborarea sa cu Holograf. Deși provine dintr-o familie de muzicieni, Florin Jr. a ales un alt drum profesional. Considerată cea mai valoroasă solistă rock și având cea mai mare popularitate în anii ’70-’80, Dida Drăgan a cântat alături de mari formații din istoria genului, printre care „Mondial”, „Romanticii”, „Roata”, „Sfinx”, „Monolit” și „Roșu și Negru”. Iar în ultimii ani alături de trupa Taylor.