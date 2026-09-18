Un bolovan de pe Marte, găsit în Sahara, s-a vândut cu peste 5,3 milioane de dolari. Este cel mai scump meteorit vândut vreodată la licitație

Publicat la 18.09.2026, 15:54:00

Povestea începe pe 16 iulie 2023, în regiunea Kefkaf din zona Agadez, Niger. Un vânător de meteoriți a descoperit acolo o singură rocă de 24,67 de kilograme, cu o lățime de peste 38 de centimetri. La prima vedere, putea părea doar o piatră neobișnuită găsită în imensitatea Saharei. Analizele de laborator aveau însă să dezvăluie o origine cu totul extraordinară.

O piatră cu aspect neobișnuit, descoperită în 2023 în deșertul Sahara, s-a dovedit a fi una dintre cele mai rare roci ajunse vreodată pe Pământ. Meteoritul, provenit de pe Marte, a fost vândut la o licitație Sotheby’s din New York pentru o sumă totală de peste 5,3 milioane de dolari. Este cel mai scump meteorit vândut vreodată la licitație.

Roca a primit denumirea Northwest Africa 16788, prescurtată NWA 16788, și a fost ulterior clasificată drept o shergottită marțiană microgabbrică cu olivină. Shergottitele sunt meteoriți proveniți de pe Marte, formați în urma unor procese magmatice. Structura minerală a acestor roci oferă cercetătorilor informații despre modul în care s-au format și au cristalizat materialele de pe Planeta Roșie. NWA 16788 avea o caracteristică vizibilă încă de la descoperire: culoarea roșiatică și crusta sticloasă de fuziune, formată în timpul trecerii meteoritului prin atmosfera Pământului. Dar aspectul nu era suficient pentru stabilirea originii sale. Cercetătorii au analizat compoziția minerală și gazele captive în interiorul rocii. Un element important a fost comparația dintre aceste gaze și datele obținute de misiunile Viking ale NASA, care au analizat atmosfera marțiană în anii 1970. Rezultatele au confirmat originea extraterestră și, mai precis, originea marțiană a meteoritului.

NWA 16788 este cu atât mai spectaculos cu cât meteoriții proveniți de pe Marte sunt extrem de rari. Din zecile de mii de meteoriți recuperați pe Pământ, doar o fracțiune foarte mică provine de pe Planeta Roșie. Materialul marțian cunoscut este atât de rar încât cantitatea recuperată este comparabilă, ca ordin de mărime, cu cea a meteoriților proveniți de pe Lună. În cazul NWA 16788, dimensiunea reprezintă însă un element cu totul aparte. Roca este cel mai mare meteorit marțian individual înregistrat în baza oficială Meteoritical Bulletin Database. Sotheby’s a precizat că specimenul reprezenta aproape 7% din masa totală cunoscută de material marțian aflat pe Pământ și era cu aproximativ 70% mai mare decât următoarea cea mai mare bucată cunoscută.

Cu alte cuvinte, nu era doar un meteorit marțian rar, ci un exemplar de dimensiuni excepționale.

Cum ajunge o bucată de Marte în Sahara?

Pentru ca NWA 16788 să ajungă în deșertul Nigerului a fost nevoie de o călătorie cosmică începută cu milioane de ani în urmă. Un impact extrem de puternic produs pe Marte a proiectat roca în spațiu. Fragmentul a traversat apoi distanța dintre cele două planete, înainte de a ajunge în cele din urmă pe Pământ. Meteoritul a parcurs aproximativ 140 de milioane de mile, adică peste 225 de milioane de kilometri, înainte de a ajunge în atmosfera terestră. Sahara s-a dovedit un loc ideal pentru descoperirea sa. Deșerturile sunt printre cele mai bune zone pentru căutarea meteoriților deoarece vegetația este redusă, iar suprafețele întinse permit identificarea mai ușoară a rocilor care nu seamănă cu materialul geologic local. În cazul NWA 16788, însă, descoperirea a fost doar primul pas. A fost nevoie de analize complexe pentru a demonstra că piatra nu era una obișnuită, ci un fragment provenit de pe Marte.

Înainte de a ajunge pe piața internațională a obiectelor de istorie naturală, meteoritul a fost prezentat publicului. În 2024, NWA 16788 a fost expus la Agenția Spațială Italiană din Roma, în cadrul evenimentului European Researchers’ Night. Ulterior, specimenul a fost prezentat într-o expoziție privată din Toscana. În iulie 2025, meteoritul a ajuns la New York, unde Sotheby’s l-a inclus într-o licitație dedicată istoriei naturale. Casa de licitații l-a prezentat drept cea mai mare bucată de Marte găsită vreodată pe Pământ.

Sotheby’s estima un preț de până la 4 milioane de dolari

Înaintea licitației, estimarea era cuprinsă între 2 și 4 milioane de dolari. Competiția dintre ofertanți a împins însă prețul mult peste limita superioară a estimării. Prețul de adjudecare a ajuns la 4,3 milioane de dolari, iar după adăugarea taxelor și comisioanelor, suma totală a depășit 5,3 milioane de dolari. Astfel, NWA 16788 a devenit cel mai scump meteorit vândut vreodată la licitație. Identitatea cumpărătorului nu a fost făcută publică.