Războiul poșetelor de lux. Moștenitorul Hermès îl dă în judecată pe Bernard Arnault, șeful Louis Vuitton: „Au dispărut acțiuni de miliarde”

Publicat la 18.09.2026, 13:30:00

În centrul scandalului se află o tranzacție din 2002, un consilier financiar decedat și acțiuni evaluate astăzi la miliarde de euro.

Grupul LVMH respinge acuzațiile. În joc sunt participații despre care Puech susține că valorează până la 10 miliarde de euro. În lumea genților care costă cât o mașină și a brandurilor pentru care miliardarii stau pe liste de așteptare, două nume au fost rivale timp de un sfert de secol- Hermès și Louis Vuitton. Vechiul „război al genților de mână” ajunge din nou în fața judecătorilor.

Moștenitorul familiei Hermès, Nicolas Puech îl acuză pe Bernard Arnault și grupului luxului LVMH și cel mai bogat din Franța că ar fi pus la cale, prin intermediul fostului său consilier financiar, o operațiune prin care au ajuns să fie cumpărate acțiuni în valoare de miliarde de euro.

Potrivit documentelor judiciare analizate de Reuters, Puech susține că acțiunile sale Hermès au ajuns să fie implicate într-o operațiune orchestrată prin intermediul lui Éric Freymond, fostul său consilier financiar. Acesta ar fi avut relații de afaceri cu LVMH în perioada în care grupul își construia participația la Hermès . Documentele depuse la instanța din Paris arată că LVMH și holdingul familiei lui Bernard Arnault ar fi plătit companiilor controlate de Freymond cel puțin 20 de milioane de dolari, sub formă de comisioane și onorarii, între 2001 și 2009. Pentru Puech, aceste relații reprezintă un element important în încercarea de a demonstra că acțiunile sale ar fi ajuns în posesia LVMH fără ca el să fi fost informat sau să-și fi dat acordul.

Hermès și Louis Vuitton -rivale timp de un sfert de secol. De unde a pornit scandalul

Acțiuni de miliarde de euro

Puech susține că acordul încheiat în 2002 între LVMH și compania deținută de consilierul său financiar a dus la dispariția unor acțiuni Hermès care ar fi valorat aproximativ 10 miliarde de euro.

În plângerea depusă la Paris, moștenitorul Hermès solicită despăgubiri de 14 miliarde de euro.

Valoarea este cu atât mai spectaculoasă cu cât, potrivit relatărilor citate de Reuters, participația de aproximativ 6% despre care Puech susține că a deținut-o ar valora, la prețurile actuale, în jur de 8,7 miliarde de euro. Grupul lui Bernard Arnault respinge acuzațiile. În documentele depuse la tribunalul din Paris, LVMH susține că nu ar fi avut niciun motiv logic să cumpere acțiunile lui Puech, deoarece intenția sa era să-l convingă pe acesta să se alăture unui bloc de acționari. Compania recunoaște însă că a colaborat cu Freymond în procesul de acumulare a acțiunilor Hermès. LVMH susține că eventualele achiziții ale acțiunilor lui Puech ar fi fost neintenționate. Mai mult, într-un document depus în Elveția în 2017, compania ar fi declarat că acordul din 2002 referitor la cumpărarea acțiunilor lui Puech nu a fost niciodată pus în aplicare. LVMH a mai susținut că nu a putut verifica dacă Freymond avea autoritatea lui Puech pentru a vinde acțiunile. Potrivit documentului respectiv, compania nu i-ar fi cerut niciodată lui Freymond să pună în aplicare acordul, iar documentul original ar fi fost distrus în 2010.

„Războiul genților de mână” durează de 25 de ani

LVMH și Hermès s-au confruntat ani la rând după ce grupul condus de Bernard Arnault și-a construit o participație semnificativă la compania de familie. La un moment dat, LVMH ajunsese să dețină peste 23% din Hermès. În 2014, cele două companii au ajuns la un acord prin care LVMH urma să își distribuie participația către propriii acționari. Bernard Arnault a rămas atunci cu o participație de aproximativ 8,5% la Hermès și a acceptat să nu mai cumpere acțiuni ale companiei timp de cinci ani. Armistițiul nu a închis însă definitiv povestea.

Louis Vuitton, fondat în 1854, este cunoscut în special pentru gențile și accesoriile sale cu celebrul logo „LV”. Prețurile pentru numeroase modele de genți ajung la câteva mii de euro.

Hermès joacă într-o ligă și mai exclusivistă. Unele modele sunt vândute cu prețuri care pot ajunge la aproape 12.000 de euro, iar anumite genți rare pot atinge valori mult mai mari pe piața de colecționari. Cele două branduri sunt preferate și de vedete internaționale, de la Audrey Hepburn și Catherine Deneuve până la Victoria Beckham și Jennifer Lopez.

LVMH este cel mai mare grup de lux din lume și reunește aproximativ 75 de mărci.