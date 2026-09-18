Summitul Comunității Române la Chicago. Andreea Răducan, Hans Klemm și Ben Toma susțin românii care au făcut performanță în America

Publicat la 18.09.2026, 19:02:00

Sub mesajul „Construim punți. Rezolvăm probleme. Creăm oportunități. Sărbătorim reușitele”, Summitul Comunității Române se desfășoară în perioada 18–20 septembrie 2026, la Christian Heritage Academy, într-un format hibrid. Organizatorii estimează aproximativ 1.000 de participanți prezenți fizic, în timp ce românii din diaspora pot urmări evenimentul ONLINE . Evenimentul este promovat drept cea mai mare conferință anuală dedicată diasporei românești din America de Nord. Cconstruit de Romanian United Foundation &partenerii săi summitul a ajuns la cea de-a patra ediție anuală. Pentru trei zile, în același spațiu vor fi lideri ai comunități românești care, în mod obișnuit, se întâlnesc rar- antreprenori cu antreprenori, tineri cu lideri experimentați, profesioniști cu reprezentanți ai instituțiilor și organizații locale cu reprezentanți ai altor comunități românești din Statele Unite. Summitul are în prim-plan teme precum dezvoltarea economică și antreprenoriatul, educația, implicarea civică, sprijinirea tinerilor și a noilor lideri, dar și tehnologia și inovația.

Începând de astăzi, metropola Chicago devine unul dintre principalele puncte de întâlnire pentru comunitatea românească din America de Nord. Cea de-a patra ediție a Romanian Community Summit (RCS) reunește, timp de trei zile, antreprenori, profesioniști, lideri comunitari, reprezentanți ai administrației, diplomați, oameni de cultură, sportivi și reprezentanți ai noilor generații de români din Statele Unite.

Una dintre cele mai interesante particularități ale ediției din acest an este încercarea organizatorilor de a trece dincolo de formatul clasic al unei conferințe. Ideea este ca participanții să nu plece de la Chicago doar cu noi contacte și fotografii de la eveniment, ci cu conexiuni care pot genera proiecte și colaborări concrete. În viziunea organizatorilor, diaspora românească nu trebuie să fie doar o sumă de comunități dispersate în zeci de orașe și țări, ci o rețea capabilă să colaboreze.

Unul dintre numele importante de pe scena Romanian Community Summit 2026 este Andreea Răducan, campioană olimpică și mondială la gimnastică. Pe lista speakerilor se află și Sergiu Neguț (cofondator FintechO), precum și politicianul american de origine română Ben Toma (fost Speaker al Camerei Reprezentanților din Arizona). Pe scena Summitului se află și Hans George Klemm, diplomatul american care a ocupat funcția de ambasador al Statelor Unite în România în perioada 2015–2019. De asemenea, Voicu Oprean, antreprenor tech, și Andrei Muraru, ambasadorul României în Statele Unite. Printre personalitățile asociate ediției din 2026 se numără și legenda gimnasticii Nadia Comăneci, regizorul Cristian Mungiu și Oana Țoiu, care participă prin intervenții video.

Mihai Lehene, unul dintre oamenii din spatele Summitului. Se numără printre cei 100 de „Titani” ai mediului de afaceri din Illinois

Unul dintre oamenii care se află în centrul organizării evenimentului este Mihai Lehene (FOTO dreapta), fondator și președinte al Romanian United Foundation, organizația care organizează Summitul an de an. Prin Romanian United Foundation și GlobalRomania, proiectele sale urmăresc să creeze conexiuni între românii din diferite țări și să susțină proiecte cu impact în România și în diaspora. Lehene a sprijinit inițiative precum Via Transilvanica („Drumul care unește”), Ambulanța pentru Monumente, care, cu ajutorul altor voluntari, a recondiționat biserici și case istorice din Sălaj.

Povestea diasporei de peste ocean nu este construită doar de antreprenori și persoane din administrații. Ea este construită și de oamenii care, ani la rând, au creat locuri și evenimente în care românii s-au putut întâlni. Printre aceștia se numără Branko Podrumedzic (FOTO stânga), al cărui nume este asociat cu sute de evenimente gastronomice și muzicale dedicate comunității românești din Chicago, icel mai important fiind festivalul Chicago's Taste of Romania ori localul Little Bucharest.

GlobalRomania, o rețea de peste 300 de orașe din 50 de țări

Ediția din acest an are și o importantă componentă online. Romanian Community Summit poate fi urmărit prin YouTube și Facebook. Organizatorii afirmă că GlobalRomania a construit deja o rețea de peste 300 de orașe din peste 50 de țări de pe întreg mapamondul.