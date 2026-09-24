Baccarat live pentru începători: Cele 3 pariuri și ce presupune fiecare

Publicat la 24.09.2026, 16:41:55

Baccarat are reputația unui joc select, rezervat sălilor exclusiviste și mizelor mari. Realitatea este mult mai prietenoasă: dintre toate jocurile de masă, baccarat este probabil cel mai simplu de jucat, fiindcă jucătorul nu ia aproape nicio decizie.

Toată acțiunea se reduce la o singură alegere făcută înainte de împărțirea cărților, iar opțiunile sunt doar trei. Spre deosebire de blackjack, unde trebuie să decizi în timp real dacă mai ceri carte, la baccarat rolul tău se încheie în momentul în care ai pariat.

Cum se stabilește câștigătorul

Înainte de a intra în cele trei pariuri, merită înțeles obiectivul. La o masă de baccarat live de la Winboss.ro , dealerul real împarte cărțile după reguli fixe și conduce întreaga rundă, fără intervenția ta. Se joacă două mâini, una a jucătorului și una a bancherului, iar scopul este ca totalul cărților să se apropie cât mai mult de 9.

Cărțile de la 2 la 9 valorează cât indică cifra, cărțile de 10 și figurile valorează 0, iar asul valorează 1. Când suma depășește 9, se ia în calcul doar ultima cifră: o mână de 7 și 8, adică 15, valorează de fapt 5. Nu trebuie să faci tu aceste calcule, dealerul le anunță, dar e util să înțelegi logica.