Lidia Buble și Răzvan Simion, din relație amoroasă direct în instanță! Banii care îi țin legați la șase ani de la despărțire

Publicat la 24.09.2026, 12:05:53

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Au fost împreună, au lucrat împreună, s-au despărțit în 2020, dar socotelile, la propriu, cele financiare dintre Lidia Buble și Răzvan Simion, par să nu se fi încheiat. Bani, contracte și calcule contabile. Tribunalul București a cerut noi lămuriri în procesul dintre cei doi, reclamanta fiind solista. Solista Lidia Buble și prezentatorul Antena 1 Răzvan Simion au format, ani la rând, unul dintre cele mai comentate cupluri din showbiz, el devenindu-i și partener în showbiz, ca impresar. Relația s-a terminat în urmă cu șase ani, însă anumite lucruri din perioada în care au fost împreună au ajuns acum să fie deslușite în fața judecătorilor. La Tribunalul București au ajuns documente, contracte, cheltuieli și rapoarte contabile. Iar la termenul din 8 septembrie 2026, instanța a constatat că mai sunt lucruri de lămurit. Pe scurt, experții trebuie să mai facă niște calcule. Una dintre problemele importante este legată de plățile făcute în perioada colaborării lor profesionale. Avocatul cântăreței a atras atenția asupra unei diferențe importante: banii plătiți direct artistei nu ar trebui amestecați cu banii virați către societatea acesteia.

Apărarea Lidiei Buble a cerut ca cele două categorii de sume să fie evidențiate separat. Cu alte cuvinte, instanța trebuie să poată vedea foarte clar ce bani au ajuns la artistă și ce bani au fost achitați firmei sale. De partea cealaltă, reprezentanții lui Răzvan Simion consideră că plățile către societatea Lidiei Buble trebuie luate în calcul, întrucât acestea ar fi fost făcute în legătură cu prestațiile artistei. „A face abstracție de acele plăți înseamnă a plăti încă o dată către reclamantă”, consideră avocații prezentatorului de televiziune, care a încercat să fie și manager de artistă. Raportul de expertiză contabilă analizat la termen nu a reușit să lămurească toate aceste aspecte. Așa că Tribunalul București a cerut un nou calcul. Nu există, deocamdată, o decizie prin care instanța să fi stabilit că Răzvan Simion îi datorează Lidiei Buble o anumită sumă. Procesul este încă în desfășurare. Judecătorii vor să știe exact cum trebuie împărțite sumele: ce a primit artista, ce a primit societatea ei și care dintre aceste plăți trebuie luate în calcul în stabilirea situației financiare dintre părți. În dosar au mai fost discutate și alte cheltuieli, inclusiv costuri pentru telefonia mobilă și alte documente prezentate de părți. Practic, după atâția ani de la despărțire, relația dintre cei doi este întoarsă pe toate părțile de experți contabili și judecători. Lidia Buble: „Răzvan m-a învățat foarte multă muzică”

Ironia situației este că, dincolo de proces și de calcule, Lidia Buble a vorbit în termeni foarte buni despre omul care i-a fost partener și care a avut un rol important în începuturile carierei sale. Invitată în emisiunea online „Duet cu Alexandra”, realizată de Alexandra Ungureanu, artista a recunoscut că Răzvan Simion a ajutat-o enorm profesional. „Omul de la care am învățat cele mai multe pe toate planurile a fost Răzvan”, a spus Cântăreața a povestit că prezentatorul TV a învățat-o foarte multe lucruri despre muzică. „El m-a învățat și foarte multă muzică, pentru că știe multă muzică, deși este prezentator TV. M-a învățat foarte multă muzică și nu numai. Are gusturi rafinate”, a declarat artista. Răzvan Simion și Lidia Buble s-au cunoscut în 2015, imediat după divorțul prezentatorului de mama copiilor săi.