Publicat la 16.07.2026, 14:40:25

Planul Guvernului de a salva Șantierul Naval Damen Mangalia prin programul european SAFE și un contract de 920 de milioane de euro pentru construirea a patru nave de patrulare se lovește de un obstacol major. Rheinmetall, compania indicată să preia și să modernizeze șantierul, nu s-a înscris la prima licitație, în timp ce șantierul a rămas fără angajați.

Programul SAFE, prin care România ar urma să achiziționeze patru nave de patrulare în valoare de aproximativ 920 de milioane de euro, a fost prezentat de autorități și ca soluția pentru relansarea șantierului Damen Mangalia. Însă, după prima licitație organizată pe 29 iunie, nu s-a înscris niciun investitor, inclusiv Rheinmetall, compania germană despre care autoritățile afirmaseră că va moderniza și administra șantierul.

În aprilie, actualul ministru al Apărării, Radu Miruță, declara că șantierul din Mangalia va fi salvat prin includerea celor patru nave în programul SAFE și că acestea vor fi construite în România, la Mangalia, după modernizarea platformei industriale de către Rheinmetall.

Între timp, situația s-a schimbat radical. Ultimii 271 de angajați și-au încheiat preavizele pe 15 iulie, iar șantierul a rămas fără personal, după ce în luna mai toți cei 1.011 salariați au fost concediați în urma deciziei de intrare în faliment.

Ministerul Apărării trimite responsabilitatea la Economie

Întrebat de ce Rheinmetall nu s-a prezentat la prima licitație și dacă există un termen până la care compania trebuie să preia șantierul, ministrul Apărării, Radu Miruță, a răspuns că relația cu investitorul este gestionată de Ministerul Economiei.

Anterior, Miruță avertizase că orice întârziere în preluarea șantierului va reduce partea din contract care va putea fi realizată în România.

Ministerul Economiei: Statul nu poate interveni

Ministrul Economiei, Irineu Darău, susține că statul român nu mai controlează procedura de valorificare a activelor, aceasta fiind gestionată exclusiv de lichidatorul judiciar CITR și sub supravegherea judecătorului-sindic.

Potrivit acestuia, Rheinmetall a transmis oficial că dimensiunea șantierului depășește nevoile sale pentru producția militară și, din acest motiv, a analizat participarea la licitație într-un consorțiu împreună cu gigantul maritim MSC, care ar fi preluat activitatea comercială și civilă. Faptul că acest consorțiu nu s-a înscris la prima licitație ține, potrivit ministrului, exclusiv de strategia comercială a investitorilor.

Licitația continuă la același preț

A doua licitație pentru vânzarea Damen Mangalia este programată pentru 29 iulie, iar prețul de pornire rămâne neschimbat, la 184 de milioane de euro, deși prima procedură nu a atras niciun ofertant.

Condițiile impun cumpărarea caietului de sarcini pentru 10.000 de euro și depunerea unei garanții de participare de 18,4 milioane de euro, reprezentând 10% din valoarea activului.

Conform deciziei creditorilor, vor fi organizate cel puțin șase licitații succesive la același preț, fără reducerea valorii de pornire.

Contractul SAFE depinde de salvarea șantierului

Guvernul a justificat includerea celor patru nave în programul SAFE prin perspectiva relansării șantierului din Mangalia și a reangajării specialiștilor din industria navală. Ministerul Economiei afirmă că obiectivul rămâne readucerea forței de muncă pe platformă, indiferent de investitorul care va câștiga licitația.

Totuși, în lipsa unui cumpărător și cu șantierul rămas fără angajați, calendarul proiectului devine tot mai dificil de respectat. Navele finanțate prin SAFE ar trebui să înceapă să fie livrate din 2028, iar întregul program să fie finalizat până în 2030. În prezent, însă, elementul-cheie al proiectului – preluarea și repornirea șantierului Damen Mangalia – rămâne incert.