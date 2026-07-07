Publicat la 07.07.2026, 17:13:25

În lunile iulie și august, Guvernul își concentrează aproape întreaga energie politică pe absorbția fondurilor europene din PNRR. România mai are de atras peste 4,5 miliarde de euro sub formă de granturi, bani care finanțează direct proiecte vizibile și sensibile public: Autostrada Moldovei, electrificarea căilor ferate, spitale în construcție, școli și creșe, reabilitarea blocurilor și investițiile din orașe și comune. Fără aceste fonduri, multe dintre lucrările deja începute riscă să încetinească sau să se blocheze.



Acum miza este legislativă

Planul lui Ilie Bolojan pornește de la o realitate dură: PNRR nu este un fond „automat”, ci un mecanism condiționat strict de reforme și ținte asumate. Uniunea Europeană plătește în tranșe, iar fiecare tranșă depinde de îndeplinirea integrală sau parțială a reformelor. România a negociat aceste obiective în 2021. O parte au fost îndeplinite, altele au fost renegociate, însă unele au rămas restante și pun în pericol sume foarte mari de bani.

În acest moment, miza este legislativă. Guvernul nu mai poate adopta reformele restante prin ordonanțe de urgență sau prin angajarea răspunderii. Soluția anunțată de premier este convocarea Parlamentului în sesiuni extraordinare, pentru ca legile-cheie să fie dezbătute și adoptate rapid. Practic, responsabilitatea politică este mutată explicit în Parlament, iar timpul devine factor critic.

Șase proiecte legislative sunt prezentate drept decisive, fiecare legat direct de sume concrete din PNRR. Legea salarizării unitare, evaluată la 770 de milioane de euro, vizează corectarea dezechilibrelor din sistemul public. Legea incompatibilităților, tot de 770 de milioane, urmărește limitarea cumulului de funcții și a conflictelor de interese. O altă lege, cu aceeași valoare, privește recompensarea personalului din Ministerul Finanțelor pentru creșterea colectării, un semnal clar că Guvernul vrea să lege veniturile de performanță. Legea funcției publice, evaluată la încă 770 de milioane de euro, țintește reforma administrației. Codul urbanismului și legea decarbonizării sistemelor de încălzire și răcire, fiecare de aproape un miliard de euro, ating zone extrem de sensibile economic și politic.

Dincolo de limbajul tehnic, planul de reforme produce efecte imediate, cu impact direct asupra unor rețele de putere bine consolidate. Reforma salarizării va afecta salariile speciale, sporurile exagerate și diferențele mari dintre instituții, ceea ce înseamnă pierderi concrete pentru anumite categorii din sectorul public. Limitarea incompatibilităților lovește în cumulul de funcții și în legăturile informale dintre administrație și afaceri private, o zonă unde influența politică a fost adesea decisivă.

Un alt efect imediat este presiunea asupra firmelor apropiate de oameni politici, care au beneficiat de contracte bazate mai degrabă pe relații decât pe competiție. Reducerea angajărilor politice și a posturilor create artificial în administrație închide ceea ce Bolojan sugerează a fi „fabrici de funcții”, folosite pentru recompensarea clientelei de partid. În paralel, introducerea criteriilor de performanță, a concursurilor reale și a evaluărilor schimbă regulile jocului pentru funcționari și manageri publici.

Reformele ating și zonele unde controalele slabe au permis evaziune fiscală și aranjamente tolerate ani la rând. Ministerul Finanțelor devine un actor central, iar stimulentele legate de colectare transmit un semnal clar că Guvernul vrea rezultate măsurabile. Urbanismul este o altă zonă explozivă: terenuri, autorizații și proiecte „cu dedicație” intră sub presiunea unui nou cod, care riscă să blocheze interese locale și să schimbe echilibrul dintre administrații, dezvoltatori și politicieni.

În energie, direcția banilor publici și a marilor contracte este pe cale să se schimbe, odată cu accentul pus pe decarbonizare și pe reguli mai stricte. În final, reducerea birocrației și a deciziilor netransparente este prezentată ca un efect cumulativ al tuturor acestor reforme, nu ca o promisiune abstractă.

Strategia lui Ilie Bolojan este una de presiune și asumare: reformele nu sunt prezentate ca opțiuni, ci ca prețul obligatoriu pentru accesul la miliardele din PNRR. Guvernul mizează pe o fereastră scurtă de timp, pe mobilizarea Parlamentului și pe acceptarea faptului că aceste schimbări vor produce nemulțumiri imediate. În logica premierului, costul politic al reformelor este mai mic decât costul pierderii fondurilor europene. Iar vara aceasta va arăta dacă România poate transforma această presiune într-un moment real de schimbare sau doar într-o nouă rundă de promisiuni amânate.