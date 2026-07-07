Publicat la 07.07.2026, 14:49:00

Beach, Please! începe miercuri, 8 iulie, iar organizatorii anunță cea mai mare ediție de până acum. Pe scenele festivalului vor urca artiști internaționali precum Playboi Carti, Yeat, Future, Don Toliver, Tyla, Quavo și Nemzzz, alături de numeroși români.

Beach, Please! deschide oficial stațiunea NIBIRU-150 de evenimente până în septembrie

Ediția aniversară vine și cu o premieră importantă. Festivalul deschide oficial porțile stațiunii NIBIRU, un nou proiect de divertisment construit pe litoral. Noua stațiune se întinde pe o suprafață de aproximativ 210.000 de metri pătrați și a fost concepută pentru a găzdui concerte, festivaluri și alte evenimente de amploare. NIBIRU va rămâne deschisă după încheierea Beach, Please!, până la sfârșitul lunii august. Potrivit organizatorilor, pe durata verii sunt programate peste 150 de evenimente și aparițiile a peste 200 de artiști români și internaționali.

Trei scene și artiști internaționali la Beach, Please! 2026

Festivalul va avea trei scene- scena principală Beach, Please!, The Essence și NIBIRU Arena.

Scena principală beneficiază de o producție de mari dimensiuni, cu aproximativ 1.100 de metri pătrați de ecrane LED și zeci de mii de elemente folosite pentru construcția structurii.

Alături de artiștii internaționali, organizatorii au pregătit și numeroase concerte susținute de nume cunoscute ale muzicii urbane din România.

Jandarmeria, Poliția, ISU, Garda de Coastă-1000 de efective la Beach Please!

Organizatorii anunță măsuri importante pentru siguranța celor care participă la festival. Aproximativ 1.000 de agenți de pază vor fi prezenți în perimetrul evenimentului.

Festivalul va avea două spitale mobile, un punct medical și trei ambulanțe private, care vor completa echipele de intervenție ale autorităților. Peste 150 de camere video vor fi folosite pentru supravegherea zonei festivalului. Jandarmeria, Poliția, ISU, Garda de Coastă și alte structuri ale autorităților vor fi prezente pe durata evenimentului. La intrarea în festival vor exista controale de securitate, inclusiv verificări pentru depistarea substanțelor interzise. Accesul minorilor cu vârsta sub 14 ani este interzis.

100 de autobuze și microbuze pentru transportul participanților înclusiv la Aeroportul Otopeni

Pentru a reduce aglomerația din trafic, organizatorii recomandă folosirea transportului în comun.

Aproximativ 100 de autobuze și microbuze vor transporta participanții către festival din mai multe stațiuni de pe litoral.

Mijloacele de transport destinate festivalului vor avea afișat logo-ul Beach, Please! și vor opri în puncte stabilite din Constanța, Agigea, Eforie Nord, Eforie Sud, Tuzla, Mangalia, 23 August, Saturn, Venus, Cap Aurora, Neptun, Jupiter și Olimp.

Pe timpul nopții, între orele 00:00 și 03:00, autobuzele vor pleca din oră în oră, iar între 03:00 și 06:00 vor pleca imediat ce sunt ocupate toate locurile. Participanții care ajung în România cu avionul vor avea la dispoziție și curse directe de tip shuttle de la Aeroportul Internațional Henri Coandă către zona festivalului, plecările sunt programate la mai multe ore pe parcursul zilei și al nopții.

În interiorul festivalului vor exista și surse gratuite de apă potabilă, amplasate în mai multe puncte ale perimetrului.