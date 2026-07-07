Publicat la 07.07.2026, 13:09:29

Traficul infernal, șantierele care par fără sfârșit și încălzirea locuințelor transformă, în fiecare iarnă, aerul din București într-unul dintre cele mai

din Europa. Un nou raport privind calitatea aerului arată că diferențele dintre zone sunt uriașe, iar în unele locuri concentrațiile de particule fine ajung la valori alarmante.

Voluntari, Chiajna–Militari și Colentina se află în fruntea clasamentului celor mai poluate zone din București și Ilfov. La polul opus, Politehnică, Drumul Taberei și Măgurele înregistrează cele mai mici niveluri ale particulelor fine, însă nici aici aerul nu rămâne complet ferit de efectele sezonului rece.

Bucureștiul depășește frecvent valorile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății pentru calitatea aerului, iar particulele fine rămân printre cei mai periculoși poluanți prezenți în atmosferă.

Conform raportului privind calitatea aerului în București și Ilfov în anul 2025, problema devine mult mai gravă în lunile reci.

Voluntari, Chiajna–Militari și Colentina, în fruntea clasamentului. Top 10 zone cu cele mai mari concentrații negative



Cele mai ridicate concentrații de particule fine înregistrate în sezonul rece au fost măsurate în Voluntari, Chiajna–Militari, Colentina și Sintești.

În toate aceste zone, valorile au depășit pragul folosit ca reper în analiza realizată de Ecopolis.

Voluntari ocupă primul loc în clasament, urmat de Chiajna–Militari, urmată îndeaproape de Colentina.

Sintești, Giulești și zona Bragadiru–Alexandriei se află, de asemenea, printre locurile în care concentrațiile de particule fine au atins niveluri ridicate.

1. Voluntari

2. Chiajna–Militari

3. Colentina

4. Sintești

5. Giulești

6. Bragadiru / Alexandriei

7. Vitan–Dudești / Mihai Bravu

8. Obor / Veranda

9. Berceni

10. Pipera

Datele arată că poluarea nu este distribuită uniform în București și Ilfov. Autorii raportului consideră că valorile ridicate sunt rezultatul mai multor factori care acționează simultan.

Traficul rutier intens rămâne una dintre principalele surse de poluare, însă, în sezonul rece, se adaugă încălzirea rezidențială, arderea combustibililor solizi și alte surse locale de emisii.

În condiții meteorologice nefavorabile, când aerul rece rămâne blocat aproape de sol și vântul este slab, poluanții se dispersează mai greu și pot rămâne deasupra orașului perioade îndelungate.

Top 10 zone cu cele mai mici concentrații de particule fine

1. Politehnică – Bd. Iuliu Maniu

2. Drumul Taberei

3. Măgurele

4. Bucureștii Noi

5. Crângași

6. Universitate – Cercul Militar

7. Calea Plevnei – Orhideea

8. Pantelimon Mall

9. Glina

10. Buftea

Clasamentul arată că diferențele dintre zone pot fi considerabile. De exemplu, concentrația medie măsurată în Voluntari este de aproape trei ori mai mare decât cea înregistrată în zona Politehnică – Bulevardul Iuliu Maniu.