Publicat la 07.07.2026, 13:19:09

Operațiunea GLOBAL CHAIN, desfășurată între 8 și 12 iunie 2026, a fost coordonată cu sprijinul Europol, INTERPOL și Frontex și s-a concentrat pe combaterea exploatării sexuale, criminalității forțate, muncii forțate și cerșetoriei forțate. Rezultatele indică amploarea fenomenului: 1.024 de persoane arestate și rețele active pe mai multe continente, care exploatează persoane vulnerabile din zeci de state.

Victimele au fost mutate peste frontiere sau chiar pe alte continente

Datele centralizate de Europol arată că majoritatea victimelor adulte identificate au fost traficate pentru exploatare sexuală, urmate de cazuri de criminalitate forțată și muncă forțată. În rândul minorilor, proporția exploatării sexuale este covârșitoare, depășind 86% din totalul cazurilor identificate. Autoritățile subliniază dificultatea protejării victimelor, în condițiile în care, în unele situații, exploatarea este exercitată chiar de membri ai familiei.

Originea victimelor evidențiază caracterul transnațional al rețelelor. Persoane traficate au fost identificate din 45 de țări, cele mai multe provenind din Columbia, Argentina, Venezuela, Nepal și Republica Moldova. Multe dintre victime au fost mutate peste frontiere sau chiar între continente, ceea ce complică investigațiile și necesită cooperare internațională în timp real.

Dimensiunea operațională a intervenției este, la rândul ei, fără precedent. Peste 40.000 de ofițeri au participat la acțiuni coordonate care au presupus verificarea a peste 565.000 de persoane, 360.000 de documente de identitate, 140.000 de vehicule și peste 20.000 de locații. Au fost implicate structuri de poliție, poliție de frontieră, inspectori de muncă, autorități fiscale și vamale, precum și agenții specializate în combaterea criminalității organizate.

Pentru coordonarea eforturilor, au fost create două centre operaționale. Unul a funcționat la Skopje, pentru operațiunile din Europa, Asia și Africa, iar al doilea la Rio de Janeiro, prin intermediul Ameripol, pentru statele din Americi. Experți Europol au fost detașați în ambele centre pentru a facilita schimbul de informații și coordonarea anchetelor, conform 2eu.brussels.

Rezultatele din Europa ilustrează concret amploarea rețelelor destructurate. În Belgia, o acțiune desfășurată în Charleroi și Verviers a dus la destructurarea unei rețele care recruta fete minore prin social media și le exploata sexual în Belgia și Franța. În Franța, autoritățile au descoperit o rețea de prostituție organizată care opera saloane de masaj în Lille și Paris, cu confiscări semnificative de numerar și bunuri de lux. În Irlanda, o anchetă conexă a dus la confiscarea a peste 840.000 de euro în numerar și la arestarea unui suspect de trafic de persoane.

În Republica Moldova, autoritățile au documentat un caz grav de exploatare sexuală a unor minore recrutate din medii vulnerabile, controlate prin manipulare și amenințări și promovate online pentru prostituție. În Ucraina, anchetele au vizat atât exploatarea prin muncă a persoanelor cu dizabilități, cât și rețele care recrutau și exploatau victime prin înșelăciune și constrângere.

Operațiunea a inclus și o componentă digitală, reflectând adaptarea traficanților la mediul online. Un hackathon internațional organizat înaintea acțiunilor din iunie a dus la identificarea a sute de potențiale victime și suspecți, precum și la declanșarea unor noi anchete transfrontaliere. Autoritățile atrag atenția că rețelele folosesc din ce în ce mai mult platformele online pentru recrutare, control și exploatare, prin anunțuri false de muncă, social media, aplicații de mesagerie și mecanisme sofisticate de control financiar și psihologic.

GLOBAL CHAIN a fost desfășurată în cadrul EMPACT, platforma europeană de combatere a criminalității grave și organizate. Austria a fost statul coordonator, iar România co-coordonator. Operațiunea a beneficiat de sprijin financiar și logistic din partea Frontex și a proiectului EU4FAST, precum și de acces la bazele de date INTERPOL. Pentru prima dată, FBI a participat la acest efort global, contribuind cu expertiză în identificarea victimelor și urmărirea fluxurilor financiare ilicite.

Mesajul transmis de autorități este clar: traficul de persoane este o formă de criminalitate globală care nu poate fi combătută eficient prin acțiuni izolate. Mobilitatea victimelor, a banilor și a suspecților obligă statele să coopereze strâns, să facă schimb rapid de informații și să investească în capacitatea de identificare timpurie a victimelor, înainte ca exploatarea să continue dincolo de granițe.