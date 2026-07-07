Publicat la 07.07.2026, 06:01:00

Potrivit raportului Comisiei Europene privind perspectivele pe termen scurt pentru agricultură, piețele agricole din UE ar urma să rămână robuste în anul 2026, dar sectorul agricol va fi expus unor provocări importante care pot afecta veniturile și stabilitatea fermierilor.

Raportul subliniază că incertitudinile legate de conflictul din Orientul Mijlociu, riscurile meteorologice - inclusiv valurile de căldură și seceta-, bolile animalelor și tensiunile comerciale persistente exercită presiuni asupra marjelor producătorilor. În plus, creșterea costurilor factorilor de producție, cum ar fi energia, furajele, îngrășămintele și transportul, reduce profitabilitatea fermierilor.

Datele incluse în raport și analizate de 2eu.brussels/ro nu au luat în calcul valurile de căldură din prezent, care afectează sever fermierii din mai multe regiuni ale Europei, o limitare menționată de Comisie, deoarece condițiile meteo extreme pot schimba rapid perspectivele privind culturile și producția agricolă.

Pe de altă parte, producția de cereale a UE pentru sezonul 2026/2027 este estimată la 273,7 milioane de tone, revenind la niveluri medii după recoltele foarte mari din sezonul precedent, iar producția de oleaginoase ar urma să crească ușor.

Pentru consumatori, raportul sugerează că aprovizionarea alimentară rămâne solidă, dar prețurile alimentelor ar putea continua să crească, întrucât fermierii suportă costuri tot mai mari într-un context economic și climatic instabil.