Publicat la 07.07.2026, 00:00:42

„Nu gândirea mea mi-a adus vreodată banii mari. Întotdeauna a fost statul pe loc. Ați înțeles? Statul meu pe loc!" — Jesse Livermore, citat în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Speculatorul care a câștigat 100 de milioane într-o singură zi

Livermore a spus asta unui personaj din cartea lui Lefèvre, o biografie deghizată în roman care i-a imortalizat metodele. El pariase pe prăbușirea burselor în 1929 și a ieșit din acel crash cu peste 100 de milioane de dolari — o avere colosală pentru vremea aceea. Ironia amară: același om a murit sărac și prin sinucidere, unsprezece ani mai târziu, după ce nu și-a mai urmat propriile reguli. Fraza despre „statul pe loc" vine tocmai din experiența unui om care știa că cel mai greu lucru într-o poziție câștigătoare nu e s-o deschizi, ci s-o ții.

Când degetul stă pe butonul de vânzare

Aici e paradoxul care doare. Majoritatea investitorilor pierd bani nu pentru că aleg greșit, ci pentru că nu rezistă să lase o alegere bună să lucreze. Vinzi acțiunea care a crescut 15% pentru că îți e frică să nu pierzi câștigul, și ții cinci ani un titlu care sângerează pentru că „își va reveni". Livermore spunea exact opusul a ceea ce face instinctul nostru.

La BVB fenomenul e vizibil la fiecare raport trimestrial. Un dividend generos de la o companie precum Romgaz sau o bancă din indicele BET declanșează valuri de vânzări imediat după încasare, chiar când teza de investiție rămâne intactă. Pe de altă parte, contraexemplul care nuanțează citatul: „statul pe loc" nu înseamnă a ține orbește. Livermore vindea imediat când piața îi dovedea că greșise. Răbdarea era rezervată pozițiilor corecte, nu unei încăpățânări sentimentale. Diferența dintre disciplină și negare e subtilă și costisitoare.

Testul celor trei luni

Ia-ți portofoliul acum și marchează fiecare poziție pe care ai vândut-o în ultimul an mai devreme decât plănuiseși. Uită-te unde e prețul azi. Vei descoperi, aproape sigur, un tipar: ai tăiat câștigătorii prea repede din anxietate. Pentru poziția în care crezi cu adevărat, scrie pe hârtie, înainte să cumperi, condiția exactă în care ai vinde — un nivel de preț, un rezultat financiar ratat, o schimbare de management. Apoi nu te uita la cotație zilnic. Dacă teza nu s-a rupt, mâna rămâne departe de mouse. Livermore nu era un geniu pentru că prevedea piața. Era pentru că, în zilele bune, reușea să nu facă nimic.