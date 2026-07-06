Publicat la 06.07.2026, 15:07:00

Potrivit datelor publicate de banca națională în Raportul anual pe 2025, în România au fost expertizate 1.356 de bancnote contrafăcute, cu aproape 34% mai puține decât în anul precedent.

O mare parte dintre acestea nici măcar nu au mai ajuns la populație. Polițiștii au reușit să intercepteze 709 bancnote false înainte ca acestea să fie puse în circulație, în timp ce alte 647 au fost descoperite după ce ajunseseră deja pe piață.

Bancnota de 100 de lei, ”chipul lui Caragiale” lider detașat la falsuri

Dacă primești rest sau încasezi bani în numerar, cea mai mare atenție ar trebui acordată bancnotei de 100 de lei. Aceasta este, de departe, cea mai falsificată bancnotă din România.

BNR arată că nu mai puțin de 1.163 de bancnote false de 100 de lei au fost identificate în 2025. Dintre acestea, 708 au fost confiscate de poliție înainte să ajungă în circulație.

Pe locul al doilea se află bancnota de 10 lei, cu 173 de falsuri descoperite, iar bancnota de 200 de lei a fost contrafăcută în doar 11 cazuri.

Deși cifrele pot părea îngrijorătoare, BNR transmite că fenomenul rămâne unul redus.

Raportat la numărul total de bancnote aflate în circulație, au fost descoperite doar 0,63 bancnote false la un milion de bancnote autentice, față de 0,97 în 2024. Cu alte cuvinte, șansele ca un român să intre în posesia unei bancnote false sunt foarte mici, iar tendința este una de scădere.

Bancnota de 100 de lei, ținta preferată a falsificatorilor FOTO!

Peste două miliarde de bancnote circulă în România

La sfârșitul anului 2025, în afara sistemului bancar se aflau peste 2 miliarde de bancnote și peste 6 miliarde de monede. În același timp, valoarea numerarului aflat în circulație a continuat să crească. Valoarea bancnotelor a fost cu 9,5% mai mare decât în anul anterior, iar cea a monedelor a înregistrat un avans de 5,8%. Chiar dacă falsificatorii par să piardă teren, datele BNR arată că bancnota de 100 de lei rămâne principala țintă a celor care încearcă să introducă bani falși în circulație. Specialiștii recomandă verificarea elementelor de siguranță ale bancnotelor, mai ales atunci când sunt primite în urma unor tranzacții între persoane sau din surse necunoscute.