Publicat la 06.07.2026, 08:04:00

Alianța OPEC+ a aprobat duminică o nouă creștere a producției de petrol, în pofida faptului că prețurile internaționale ale țițeiului se mențin sub nivelurile maxime atinse în timpul recentului conflict dintre Statele Unite și Iran. Decizia vine într-un moment în care fluxurile de export din Golf încep să se normalizeze, iar piața globală rămâne influențată de cererea slabă din China și de oferta suplimentară din afara Orientului Mijlociu.

Majorare de 188.000 de barili pe zi din august

În urma reuniunii desfășurate online, OPEC+ a decis majorarea cotelor de producție cu 188.000 de barili pe zi începând din luna august, o decizie similară cu cele luate pentru lunile iunie și iulie. Cele șapte state care coordonează politica de producție din cadrul alianței - Arabia Saudită, Rusia, Irak, Kuweit, Algeria, Kazahstan și Oman - au aprobat deja creșteri cumulate de aproape 800.000 de barili pe zi în perioada aprilie-iulie.

Războiul a blocat creșterea efectivă a producției

O mare parte din aceste majorări nu s-a reflectat însă în producția efectivă, din cauza conflictului dintre SUA și Iran, care a perturbat traficul petrolier prin Strâmtoarea Hormuz. Această rută este esențială pentru exporturile de petrol ale Arabiei Saudite, Irakului și Kuweitului.

Potrivit datelor OPEC, producția grupului a scăzut la 33,13 milioane de barili pe zi în luna mai, față de 42,77 milioane de barili pe zi în februarie, înainte de izbucnirea conflictului. În iunie, producția a început să se redreseze, pe fondul reluării exporturilor din Golf, însă nivelurile rămân sub cele anterioare războiului.

Prețurile au revenit aproape de nivelurile pre-conflict

În ciuda tensiunilor geopolitice și a întreruperilor temporare de aprovizionare, prețul petrolului a revenit aproape de nivelurile dinaintea conflictului. Evoluția a fost influențată de reducerea importurilor Chinei, de creșterea exporturilor din afara Orientului Mijlociu și de eliberarea coordonată a unor rezerve strategice de petrol de către Agenția Internațională pentru Energie.

Vineri, cotația Brent se situa în jurul valorii de 72 de dolari pe baril, mult sub maximele de peste 120 de dolari atinse în timpul conflictului și apropiată de nivelurile anterioare izbucnirii acestuia.

Piețele se uită la Hormuz și la cererea din China

Analistul Giovanni Staunovo, de la UBS, a declarat că decizia OPEC+ era în mare parte anticipată de piață. Potrivit acestuia, atenția investitorilor se va concentra în perioada următoare pe ritmul reluării traficului petrolier prin Strâmtoarea Hormuz și pe evoluția cererii globale, în special din China.

Acordul preliminar dintre Washington și Teheran pentru încetarea conflictului a contribuit, la rândul său, la calmarea piețelor și la reducerea temerilor legate de aprovizionare, traderii mizând pe o revenire treptată la normal a exporturilor de petrol.

Tensiuni interne în cadrul alianței

Pe lângă gestionarea producției, OPEC+ se confruntă și cu provocări interne. Emiratele Arabe Unite au părăsit alianța la finalul lunii aprilie, dorind să producă fără restricțiile impuse de grup, în timp ce Irakul solicită cote de producție mai ridicate.

După majorarea decisă pentru august, cele șapte state-cheie din OPEC+ mai au de readus pe piață aproximativ 379.000 de barili pe zi din reducerea voluntară de 1,65 milioane de barili pe zi convenită în 2023. Dacă la reuniunea programată pentru 2 august va fi aprobată o nouă creștere similară pentru luna septembrie, această reducere voluntară va fi practic eliminată complet.