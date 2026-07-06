Publicat la 05.07.2026, 21:01:00

La ora 00:01, pe 6 iulie 2018, administrația Trump a activat tarife de 25% asupra unor produse chinezești în valoare de 34 de miliarde de dolari — mașini, hard disk-uri, componente aeronautice, reactoare nucleare. În câteva ore, Beijingul a răspuns cu taxe identice pe soia, mașini și produse din carne americane. Nu a fost o dispută pasageră. A fost startul oficial al celui mai mare război comercial de la al Doilea Război Mondial încoace.

Piețele au ridicat din umeri — și au greșit

Ciudat, dar bursele au reacționat aproape cu ușurare în ziua respectivă. S&P 500 a închis în creștere, în jurul valorii de 2.760 de puncte, iar Dow Jones a urcat cu peste 99 de puncte. Logica investitorilor: cifra de 34 de miliarde era mică raportată la un comerț bilateral anual de peste 600 de miliarde de dolari. Se aștepta o negociere rapidă.

Ce nu vedeau atunci mulți era că Trump amenințase deja cu extinderea tarifelor până la 500 de miliarde de dolari — practic pe tot ce importa America din China. Rezerva Federală tocmai urcase dobânda în iunie și mai plănuia încă două majorări în 2018. Combinația dintre bani mai scumpi și incertitudine comercială avea să apese pe acțiuni exact spre finalul anului, când S&P 500 a pierdut aproape 20% în doar câteva săptămâni.

Lanțurile de aprovizionare nu au mai fost la fel

Efectul cel mai durabil nu s-a văzut în indici, ci în hărțile de producție. Companii precum Apple, Dell sau producători de textile au început să-și mute treptat capacitățile din China spre Vietnam, India, Mexic. Termenul „decuplare" a intrat în vocabularul curent al directorilor financiari. Tariful, gândit ca instrument de negociere, a devenit un accelerator al unei reorganizări globale care continuă și astăzi. Chiar și după acordul „fază unu" din ianuarie 2020, majoritatea taxelor au rămas în picioare. Administrațiile s-au schimbat, tarifele nu.

A fost momentul în care globalizarea, așa cum o știam din anii '90, a început să dea înapoi. Iar investitorii au învățat că geopolitica poate muta prețuri mai brutal decât un raport trimestrial.

Ce înseamnă asta pentru cine investește în 2026

Lecția e simplă și incomodă: un tweet sau o decizie politică poate anula într-o dimineață luni de analiză fundamentală. Cine avea în 2018 portofolii concentrate pe exportatori chinezi sau pe furnizori de tehnologie a simțit-o direct.

Pentru investitorul de la BVB, tentația e să creadă că astfel de conflicte se întâmplă „departe". Fals. România e o economie deschisă, integrată în lanțurile europene, iar un șoc comercial major se transmite rapid în cererea pentru industria auto locală, în cursul leului și în apetitul pentru risc al fondurilor străine care tranzacționează la București. Diversificarea geografică nu mai e un moft de manual — e o formă de asigurare. Iar când o mare putere decide să folosească comerțul ca armă, primul lucru pe care îl pierde piața nu sunt banii, ci predictibilitatea.