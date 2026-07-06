Publicat la 06.07.2026, 01:01:01

„Nu gândirea mea a adus vreodată banii cei mari. Statul pe loc a fost cel care i-a adus. M-ai înțeles? Faptul că am stat liniștit!" — Jesse Livermore, citat în „Reminiscences of a Stock Operator" de Edwin Lefèvre (1923)

Speculatorul care a câștigat și pierdut trei averi

Livermore a fost cel mai temut trader al primei jumătăți de secol XX. A pariat pe scăderea pieței chiar înainte de crahul din 1907 și din nou în 1929, ieșind cu sume care astăzi ar depăși o sută de milioane de dolari. Fraza asta apare în cartea semi-biografică a lui Lefèvre, unde personajul Larry Livingston este, de fapt, Livermore. Contextul e important: nu vorbea despre cum să găsești acțiunea potrivită. Vorbea despre ce faci după ce ai găsit-o. Iar răspunsul lui, contraintuitiv pentru oricine crede că tradingul înseamnă acțiune permanentă, era simplu — nu faci nimic. Aștepți. Livermore a murit sărac și deprimat în 1940, ceea ce dă frazei o ironie amară: știa exact ce trebuie făcut, dar nu s-a putut ține de propria disciplină până la capăt.

Nervul care te costă la fiecare corecție de pe BVB

Problema cu statul pe loc e că plictiseala doare mai tare decât pierderea. Un investitor român care a cumpărat acțiuni Hidroelectrica sau Romgaz și le-a ținut prin toate zvârcolelile ultimilor ani a câștigat mult mai mult decât cel care a vândut la prima știre proastă din energie și a răscumpărat mai scump peste trei luni. Nu pentru că a fost mai deștept. Pentru că a stat.

Aici e și capcana. Livermore vorbea despre a sta pe o poziție corectă, nu despre a sta orbește pe orice. Diferența e uriașă. Cine a stat pe loc cu acțiuni la o companie care pierdea teren real — să zicem un retailer care se scufunda an de an — nu a fost disciplinat, ci încăpățânat. Răbdarea are valoare doar atunci când teza ta inițială rămâne validă. Când fundamentul se strică, statul pe loc devine exact greșeala pe care disciplina ar trebui s-o prevină. E o linie subțire și mulți o confundă.

Notează-ți de ce ai cumpărat, înainte să cumperi

Ia-ți zece minute și scrie, într-un document simplu, motivul concret pentru fiecare poziție din portofoliu și condiția exactă în care ai ieși din ea. Nu „dacă scade", ci „dacă profitul companiei scade două trimestre la rând" sau „dacă își taie dividendul". Data viitoare când piața intră în panică și degetul îți fuge spre butonul de vânzare, recitește notița. Dacă teza încă ține, ai voie să te plictisești. Dacă s-a rupt, ai un motiv real, nu o emoție. Asta transformă statul pe loc din pasivitate în strategie.