Publicat la 06.07.2026, 10:00:00

Noua obligație nu înseamnă că fiecare mașină va avea instalat un alcooltest, ci doar că va fi pregătită tehnic pentru montarea unui astfel de dispozitiv, dacă autoritățile sau proprietarul decid acest lucru.

Mașina nu va porni cică dacă șoferul a consumat alcool

Dispozitivul, cunoscut sub denumirea de „alcolock”, funcționează simplu, dar s-a dovedit eficient. Înainte ca motorul să poată fi pornit, șoferul trebuie să sufle într-un aparat care analizează concentrația de alcool din aerul expirat. Dacă rezultatul depășește limita legală, sistemul blochează automat pornirea mașinii.

Pentru moment, regulamentul european impune doar existența infrastructurii tehnice necesare montării unui astfel de echipament. Cu alte cuvinte, toate modelele noi trebuie să fie compatibile cu instalarea rapidă a unui alcooltest certificat, fără modificări costisitoare.

De ce introduce Uniunea Europeană această măsură

Decizia face parte din amplul program european „Vision Zero”, prin care autoritățile de la Bruxelles și-au propus să reducă drastic numărul victimelor din accidentele rutiere.

Obiectivul este unul ambițios: reducerea cu cel puțin 50% a accidentelor provocate de consumul de alcool până în 2030, iar până în 2050, eliminarea aproape completă a deceselor cauzate de șofatul sub influența alcoolului. Statisticile care au stat la baza acestei măsuri arată că sistemele de tip „alcolock” pot reduce accidentele mortale asociate consumului de alcool cu până la 65%.

Tehnologia există deja în mai multe țări

În numeroase state europene, dispozitivele de acest tip sunt deja folosite, în special de șoferii care au fost prinși conducând sub influența alcoolului și care își pot recupera dreptul de a conduce doar cu montarea unui astfel de sistem. De asemenea, alcooltestele conectate la sistemul de pornire sunt utilizate și în anumite domenii de transport profesional, unde siguranța este esențială. Pentru a putea fi instalate, aparatele trebuie să respecte standardul european și să fie certificate de organisme autorizate.

Nu este singura schimbare pentru mașinile noi

Interfața pentru alcooltest completează lista tehnologiilor de siguranță pe care Uniunea Europeană le introduce treptat pentru toate vehiculele noi vândute.

Deși unele se dovedes periculoase având în vedere cum sunt trasate șoselele din România, pintre sistemele standard se numără: asistentul inteligent de viteză, care recunoaște limitele legale și avertizează șoferul, sistemul de menținere a benzii de circulație, care corectează automat direcția atunci când mașina părăsește involuntar banda (inutil pe drumurile noastre trasate stângaci), „cutia neagră” auto, care înregistrează datele esențiale înaintea unui accident și sistemul adaptiv de semnalizare a frânării, care intensifică luminile de stop în cazul unei opriri bruște pentru a avertiza ceilalți participanți la trafic.