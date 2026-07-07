Publicat la 07.07.2026, 00:01:34

În dimineața zilei de 7 iulie 2005, la ora 8:50, trei bombe au explodat aproape simultan în metroul londonez, urmate de o a patra într-un autobuz în Tavistock Square. Peste 50 de morți, sute de răniți. Reacția pieței a fost brutală și instantanee: indicele FTSE 100 s-a prăbușit cu aproape 200 de puncte, aproximativ 4%, în doar câteva minute de la primele știri. Și apoi s-a întâmplat ceva ce puțini se așteptau.

Cum a reacționat City-ul în primele ore

Londra era, în vara lui 2005, în plin optimism. Cu o zi înainte, orașul câștigase organizarea Jocurilor Olimpice din 2012, iar euforia încă plutea peste piețe. FTSE 100 se tranzacționa în jurul valorii de 5.229 de puncte, aproape de maximele anului. Dobânda de referință a Băncii Angliei era la 4,75%, iar lira sterlină trecea drept una dintre cele mai solide valute europene.

În momentul atentatelor, investitorii nu știau amploarea reală. Nu se știa dacă urmau alte explozii, dacă era începutul unui val de tip 11 septembrie sau un episod izolat. Lira a alunecat imediat sub 1,75 dolari, iar banii au fugit spre obligațiuni guvernamentale și aur. Frica pură a împins indicele până aproape de 5.020 de puncte la un moment dat. Panica funcționa exact cum o descriu manualele.

Recuperarea care a intrat în istoria burselor

Ce a urmat a fost lecția reală a acelei zile. Pe măsură ce a devenit clar că atacurile erau coordonate, dar limitate ca amploare, cumpărătorii au revenit. FTSE 100 a închis la 5.158 de puncte, în scădere de doar 71 de puncte, adică sub 1,4%. Din prăbușirea de aproape 4% rămăsese mai puțin de jumătate. A doua zi, indicele recuperase deja tot terenul pierdut și trecea peste nivelul de dinaintea atentatelor.

Contrastul cu 11 septembrie 2001 a fost izbitor. Atunci Wall Street închisese patru zile și pierduse peste 14% la redeschidere. În 2005, piața londoneză a demonstrat că șocul unui atac terorist, oricât de sângeros pe plan uman, nu distruge automat valoarea economică a companiilor cotate. Fluxurile de mărfuri, contractele, profiturile — toate au rămas pe loc.

Ce ne spune despre reacția la panică

Aici e miezul poveștii pentru oricine tranzacționează azi. Investitorul care a vândut în primele minute de teroare a materializat o pierdere de 4% pe o știre pe care nici măcar nu o înțelegea complet. Cel care a stat pe loc a ieșit din zi aproape neatins. Emoția a fost cel mai scump activ de vândut în acea dimineață.

La BVB vedem același tipar la fiecare șoc geopolitic — de la invazia din Ucraina la tensiunile bugetare interne. Indicele BET se prăbușește pe titluri de panică, iar peste câteva zile lichiditatea revine și prețurile își găsesc echilibrul. Nu spun că orice cădere trebuie cumpărată orbește; unele crize sunt reale și profunde. Dar 7 iulie 2005 rămâne dovada clară că prima reacție a pieței la teroare este aproape întotdeauna o exagerare pe care răbdarea o corectează.