Publicat la 06.07.2026, 21:09:00

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a vizitat Turkish Aerospace Industries, o platformă industrială cu o suprafață de aproximativ un milion de metri pătrați, unde Turcia produce tehnică aeronautică militară sub coordonarea statului, în parteneriat cu sectorul privat. Vizita a avut loc în marja summitului NATO de la Ankara.





Colaborare între România și Turcia

Potrivit lui Miruță, România are deja proiecte comune cu Turcia în domeniul industriei de apărare, iar colaborarea poate fi extinsă. În acest sens, în luna septembrie va fi organizată în România o întâlnire între companii și oficiali români și turci din domeniile militar și al industriei de apărare, convenită împreună cu coordonatorul industriei de apărare din Turcia, Haluk Görgün.

Ministrul a subliniat că Turcia a investit constant, începând din 2004 și accelerat după 2016, pentru a reduce dependența de importuri, considerate un risc strategic, reușind să construiască o industrie de apărare competitivă la nivel internațional.

Radu Miruță a arătat că măsura introdusă prin SAFE, care condiționează achizițiile de realizarea producției în România, a repus în mișcare fabrici lăsate în uitare și le oferă șansa de a renaște prin retehnologizare. În opinia sa, cu o strategie națională de apărare susținută politic și cu management profesionist în companiile de stat, industria românească de apărare se poate redresa într-un timp relativ scurt.

„După 35 de ani, s-au făcut primii pași. Important este să nu ne oprim aici. România are capacitatea de a produce din nou”, a transmis ministrul interimar al Apărării.