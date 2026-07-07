Publicat la 07.07.2026, 18:01:42

Bursa de Valori București (BVB) a intrat într-o perioadă de corecții, azi fiind a doua zi cu scăderi după o perioadă mai lungă de creșteri consistente. Chiar și așa, scăderile nu sunt foarte mari - până la urmă doar săptămâna trecută indicele principal al bursei, BET, câștigase circa nouă procente. Variația BET pe anul curent: plus 38,03%.