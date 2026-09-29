Bucharest Fashion Week revine cu o nouă ediție și extinde dialogul dintre modă, artă și cultura contemporană

Publicat la 29.09.2026, 15:20:00

După debutul în calendarul oficial Milano Fashion Week® de pe 25 septembrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week revine la București cu o ediție care extinde experiența dincolo de podium și aduce împreună moda, arta, cultura și industriile creative într-un program desfășurat în mai multe spații ale orașului.

Între 13 și 17 octombrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week revine cu o nouă ediție și cu o

perspectivă extinsă asupra rolului unei săptămâni a modei contemporane. După patru ediții dedicate construirii unei platforme internaționale pentru industria locală și regională, MBBFW intră într-o nouă etapă, dezvoltând un ecosistem în care moda se întâlnește cu arta, cultura, educația, performance-ul și colaborările internaționale.

Noua ediție vine la scurt timp după un moment important în parcursul internațional al proiectului.

Pe 25 septembrie, Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week va fi prezent pentru prima dată în calendarul oficial Milano Fashion Week®, cu un eveniment dedicat modei românești contemporane, găzduit la Fashion Hub, spațiul Camera Nazionale della Moda Italiana. Prezentarea reunește nouă designeri români — Alexandra Șipa, Ami Amalia, Carmen Secăreanu, Dualitae, Medeea, M.Marquise, Murmur, Rafaela Pestrițu și Rhea Costa și creează un context de întâlnire cu presa internațională, buyeri, profesioniști ai industriei și invitați ai Milano Fashion Week®.

Pentru ediția din octombrie, în centrul Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week rămâne calendarul de runway, care reunește o selecție de designeri români și internaționali, din țări precum Molodva, Ucraina, Polonia, Italia și Kazahstan. O parte dintre aceștia își vor prezenta colecțiile Primăvară-Vară 2027 pe scena principală, la Muzeul Național de Artă al României, în timp ce restul show-urilor din calendar or avea loc în spații din București alese în acord cu tema fiecărei prezentări.