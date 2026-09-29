Teambuilding 2 se întoarce în cinematografe. Primul film a adunat peste 1 milion de spectatori și aproape 4,75 milioane de euro

Publicat la 29.09.2026, 10:32:56

În cifre, fenomenul „Teambuilding” înseamnă 1.000.310 spectatori și încasări totale de 23,57 milioane de lei. Filmul lansat în 2022 a depășit astfel pragul simbolic de un milion de spectatori și a devenit unul dintre cele mai mari succese comerciale ale cinematografiei românești recente.

La patru ani de la succesul primului „Teambuilding” , unul dintre cele mai spectaculoase fenomene de box-office din cinematografia românească de după 1990 revine cu partea a doua. „Teambuilding 2” ajunge în cinematografele din toată țara pe 5 octombrie 2026, iar gașca lui Horia, Emil și Lorena are de înfruntat o lume a muncii care s-a schimbat între timp.

După ce primul film a trecut de un milion de spectatori, „Teambuilding” revine pe marele ecran. De această dată, în ecuație intră inteligența artificială, Generația Z, războiul dintre generații și o excursie creativă peste graniță.

Lansat în 2022, primul „Teambuilding” a depășit rapid statutul unei comedii de succes și a devenit unul dintre cele mai urmărite filme românești de după 1990, cu peste un milion de spectatori în cinematografe. Filmul a mizat pe situații extrem de familiare pentru publicul român: ședințe interminabile, limbaj corporatist, rivalități între departamente, colegi care nu se suportă, șefi care încearcă să construiască echipe și, inevitabil, teambuildinguri în care lucrurile scapă de sub control. Succesul nu a rămas însă doar în România. Povestea „Teambuilding” a trecut ulterior granițele și a fost preluată și adaptată pentru alte piețe europene. Acum, după patru ani, personajele se întorc.

Dacă în primul film corporatiștii aveau de rezolvat problemele clasice de la birou, acum situația devine și mai complicată. AI-ul a intrat în companie, Generația Z vine cu propriile reguli, generațiile se privesc cu suspiciune, iar oamenii trebuie, din nou, să demonstreze că pot lucra împreună. Numai că, de data aceasta, aventura trece granița și ajunge într-un resort viticol din Republica Moldova.

„S-a schimbat foarte mult lumea în care lucrăm”

Pentru Matei Dima, scenarist și producător al filmului, provocarea nu a fost simpla realizare a unei continuări, ci găsirea unui motiv pentru care personajele să revină. „După primul Teambuilding, cea mai mare provocare nu era să facem pur și simplu partea a doua. Primul film a avut o amploare pe care nu cred că putea să o anticipeze cineva și tocmai de aceea am simțit că trebuie să existe un motiv bun pentru care personajele astea se întorc”, spune Matei Dima.

Au trecut patru ani, iar lumea muncii s-a schimbat suficient pentru ca echipa să găsească noi motive de satiră.

„Ideea filmului a pornit de la felul în care sănătatea noastră mentală este pusă la încercare la birou, uneori până la limită. AI-ul, diferențele dintre generații și felul în care ne raportăm astăzi la job au intrat firesc în universul Teambuilding”, explică producătorul.„Am vrut un film mai mare, dar care să păstreze exact lucrul care a funcționat prima dată: să te uiți la personaje și să spui «îl știu pe omul ăsta»”, mai spune Matei Dima. „Teambuilding 2” pleacă de la una dintre cele mai actuale teme din lumea profesională, tehnologia se schimbă cu o viteză mult mai mare decât oamenii care trebuie să o folosească. Inteligența artificială promite să transforme numeroase joburi, Generația Z are o altă relație cu munca decât generațiile precedente, iar companiile încearcă să țină pasul cu toate aceste schimbări. Horia și colegii săi primesc o nouă provocare profesională. Înainte de a demonstra că sunt pregătiți pentru viitor, trebuie să demonstreze că sunt capabili să funcționeze ca echipă. Iar pentru asta ajung, din nou, la teambuilding.

„Toți am lucrat cu un Horia, un Emil sau o Lorena. Poate chiar am fost unul dintre ei la un moment dat”, spune Cosmin Nedelcu – Micutzu. Actorul consideră că tocmai această familiaritate a personajelor a contribuit la succesul primei producții. „Acum îi găsim câțiva ani mai târziu, într-o lume care vorbește despre AI, Gen Z și despre cum o să arate munca în viitor, dar oamenii au rămas la fel de complicați. Și de aici vine foarte mult din comedie. Tehnologia evoluează fantastic. Noi... mai vedem”, spune Micutzu.

Gașca se întoarce. Și apar personaje noi

Din distribuția celui de-al doilea film fac parte Cosmin Nedelcu – Micutzu, Matei Dima, Anca Dinicu, Anca Munteanu, Vlad Ianuș și Nicu Banea, alături de Șerban Pavlu, Ștefan Iancu și Bogdan Iancu. O parte dintre filmări au avut loc peste Prut, la Castel Mimi, în Republica Moldova, iar producția introduce și actori din Republica Moldova, printre care Ion Liulică, Emily Istrate și Tatiana Saenco. Distribuția este completată de Antonia Scutaru, Dan Pughineanu, Alex Mîrnea, Beatriz Kondeva, Ștefan Voicu, Tudor Costina și Diana Ille.

Revenirea la personajele deja cunoscute a fost una dintre experiențele importante pentru echipa filmului. Regia „Teambuilding 2” este semnată de Letiția Roșculeț, după un scenariu scris de Alex Coteț și Matei Dima.

Filmul va putea fi văzut în avanpremieră și de companii. În perioada 28 septembrie – 4 octombrie, acestea pot achiziționa pachete corporate pentru proiecții dedicate echipelor, angajaților, clienților sau partenerilor.