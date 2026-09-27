Mihai Morar, prezent ca antreprenor la festivalul cafelei de la Romexpo: „Nu e o afacere”. De ce nu vrea să transforme brandul său într-un lanț de cafenele

Publicat la 27.09.2026, 11:19:39

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Mihai Morar a fost prezent la un mare festival dedicat cafelei, ce are loc în acest weekend la Romexpo, unde a participat în calitate de expozant cu proiectul său ce miroase a cafea, mai nou, cu propria prăjitorie de profil. Alături de el este și soția sa, Gabriela, implicată în mica afacere de familie. Dincolo de radio și de seria de interviuri din online, prezentatorul și-a găsit timp și pentru una dintre pasiunile sale: cafeaua. A început cu o cafenea, apoi proiectul s-a dezvoltat natural. La festivalul de la Romexpo, Morar le-a vorbit expozanților și invitaților despre povestea din spatele brandului său de cafea, proiect pe care spune că nu l-a privit niciodată ca pe o afacere în sensul clasic al cuvântului.

Mihai Morar: „Nu e o AFACERE” Cafeneaua a pornit de la ideea unui loc în care oamenii să se întâlnească în lumea reală, departe de telefoane și rețelele sociale. Morar spune că proiectul ar fi putut fi transformat într-un business de amploare, cu francize și cafenele în marile orașe ale țării. A ales însă să păstreze conceptul la dimensiunea unei afaceri de familie. „Nu e o afacere. Puteam să facem din Emozia Coffee Manifesto un business, un lanț de zeci de cafenele, francize și așa mai departe. Dar ne-am fi trădat scopul inițial. Am vrut să rămână așa. Locul în care intrăm și ne place cafeaua.” Morar spune că întâlnirea cu oamenii care au trecut pragul cafenelei încă din primele săptămâni i-a reconfirmat ideea de la care a pornit proiectul. „Ne-am regăsit la festival cu oameni care vin la cafea din primele săptămâni ale cafenelei de la Unirii. Cu ei am început povestea. Și ei au gustat primii colecția noastră de debut: POEZIE DIN PRĂJITORIE. Vă așteptăm să gustați cele 3 origini de cafea. Curate, echilibrate. Așa cum trebuie să fie cafeaua de specialitate”, a declarat iubitorul de cafea. Odată cu prăjitoria profesională, noua direcție le permite să controleze mai atent povestea cafelei, de la alegerea originilor până la prăjire și servire. Colecția de debut a prăjitoriei poartă un nume care păstrează aceeași filozofie: „Poezie din prăjitorie”. Cele trei origini propuse de Emozia sunt prezentate ca fiind cafele curate și echilibrate, destinate celor care apreciază cafeaua de specialitate.

Mihai Morar a primit cereri de franciză, dar spune „Nu”: „Am visat mereu să am o cafenea ca o rețea socială reală” Într-un interviu, prezentatorul radio explica filosofia care a stat la baza proiectului. „Nu m-am gândit niciodată la Emozia ca la un business, ci ca la un loc pe care vreau să îl construiesc pe sufletul meu. A fost de la început un manifest pentru cei care evadează din rețele, din ferestre virtuale, și trăiesc câteva clipe în fereastra reală, a unei cafenele.” Succesul proiectului ar fi putut duce Emozia în mai multe orașe din România, pe lângă București și Cluj. Potrivit lui Mihai Morar, numărul cererilor de franciză a fost suficient de mare încât dezvoltarea într-o rețea națională ar fi fost o variantă posibilă. „La câte cereri de franciză primim, cred că puteam, astăzi, să avem câte o cafenea Emozia în fiecare oraș important al României. Dar ținem mult la cafelele micilor fermieri, prăjite de niște oameni tare pricepuți și servite de niște colegi care au respect și dragoste pentru povestea fiecărei cafele, încât ne dorim să păstrăm Emozia ca stare, mai presus de business”, spune Mihai Morar.